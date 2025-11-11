Рольбинов предложил оставить льготные авиабилеты только для калининградцев

Для улучшения качества транспортного обслуживания жителей Калининградской области нужно вернуться к прежнему механизму субсидирования перевозок, когда льготными авиабилетами могли воспользоваться только жители региона и обучающиеся здесь студенты. Такое предложение высказал региональный вице-премьер Александр Рольбинов на совещании с участием Минтранса и авиаперевозчиков, которое прошло 11 ноября в Совете Федерации под руководством калининградского сенатора Александра Шендерюка-Жидкова.

«В 2024 году было поручение президента, и у нас действовал механизм, когда льготами могли пользоваться только жители области, — рассказал Рольбинов. — С точки зрения экономии и федеральных денежных средств, и улучшения качества [транспортного] обслуживания населения Калининградской области это могло бы стать действенным механизмом по увеличению количества билетов, которыми могли бы воспользоваться жители области». Рольбинов напомнил, что такой опыт был в 2024 году. «И он был достаточно эффективен. Мне кажется, что если мы бы этот механизм могли бы применить в следующем году, таким образом мы бы улучшили нашу транспортную доступность», — добавил вице-премьер.

Отметим, что инициатором совещания стал сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков, в нём приняли участие замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин, первый заместитель генерального директора «Аэрофлота» Андрей Чиханчин, топ-менеджеры авиакомпаний «Северный ветер», «Уральские авиалинии», S7, «Смарт-авиа». По словам Шендерюка-Жидкова, он также приглашал принять участие в мероприятии сенатора от Ульяновской области Айрата Гибатдинова, которые ранее направил обращение заместителю министра транспорта РФ Дмитрию Звереву с просьбой обеспечить доступную стоимость авиабилетов из Калининграда. Однако Гибатдинов на встречу не пришёл.

Напомним, в январе 2024 года президент Путин во время визита в Калининград поддержал идею региональных властей ввести льготные авиабилеты для постоянно проживающих в Калининградской области граждан, в том числе и студентов, чтобы «обеспечить проезд на „большую землю“ и назад» тех, кто живет в регионе. Однако с 2025 года, как сообщила Росавиация, в «контур субсидирования по калининградским направлениям» были включены не только жители региона и обучающиеся в регионе студенты, но и «наименее социально защищенные категории граждан России — многодетные родители, молодежь до 23 лет, лица пожилого возраста, пассажиры с инвалидностью». Такое расширение круга пассажиров приводило к быстрой продаже квоты. В итоге летом жители региона столкнулись с серьезными проблемами при попытке выехать за пределы области, с транспортной доступностью возникли сложности.