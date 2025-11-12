СК: двое калининградцев предстанут перед судом по обвинению в коммерческом подкупе

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего и 44-летнего жителей региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за заведомо незаконное бездействие и совершение заведомо незаконных действий в интересах дающего, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Как уточнила пресс-служба регионального СК, преступление выявлено и задокументировано управлением экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД.

По версии следствия, в ноябре 2024 года мужчины через посредника передали 180 тысяч рублей руководителю службы экономической безопасности одной из организаций, входящих в агрохолдинг. Взамен обвиняемые рассчитывали беспрепятственно производить на землях холдинга демонтаж старых фундаментов зданий и сооружений и незаконного получать в собственность строительный бой. При этом они намеревались использовать гусеничный экскаватор, принадлежащий холдингу и признанный вещественным доказательством по одному из расследуемых уголовных дел. 

Следствием собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Преступление, в совершении которого обвиняются фигуранты, наказывается, в том числе, лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



