Прокуратура выявила нарушения в Исправительном центре № 1 в Калининграде

В Калининграде прокуратура провела проверку состояния законности в исправительном центре УФСИН и выявила ряд нарушений. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки в ФКУ «Исправительный центр № 1», где отбывают наказание лица, осужденные к принудительным работам, была дана оценка соблюдению законодательства в сфере материально-бытового обеспечения, а также санитарно-эпидемиологических требований, проведены профилактические беседы с осужденными, содержащимися в помещениях для нарушителей.

По результатам проверки прокурор района внес представление начальнику исправительного центра. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.