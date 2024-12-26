Ретро и модерн: в Калининграде показали переработанные проекты эстакады (фото)

Проект реконструкции калининградского эстакадного моста, представленный в декабре прошлого года, был основательно переработан подрядчиком. В ходе прямого эфира «Горпросвета» 11 ноября главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов рассказал, что первая демонстрация эскизов вызвала в архитектурном сообществе дискуссию, в ходе которой эксперты разделились на два лагеря: первые предложили вовсе отказаться от моста, а вторые — полностью изменить проект. Какие варианты озвучила компания «Гипростроймост» и стоит ли воспринимать мост как временное компромиссное решение, выяснял «Новый Калининград».



Перед началом демонстрации проектов Андрей Анисимов пояснил, что изначально проектом реконструкции предусматривалась полная замена конструктива моста (снос существующей переправы и строительство новой). Более того, новая эстакада должна быть построена «в соответствии с современными нормами».

«Она становится несколько шире, — объяснил Анисимов. — Примерно на пять метров становится шире проезжая часть и ещё на пять метров — пешеходная часть. В сумме — десять метров. Высота ее примерно та же, сечения тоже примерно те же».

Далее Анисимов уточнил, что мост, скорее всего, будет стальным, после чего перешёл к спорам экспертов из-за внешнего вида эстакады.

Дискуссиям, как оказалось, было посвящено несколько встреч и совещаний в горадминистрации и в отделении Союза архитекторов. Некоторые архитекторы, по словам Анисимова, «приняли вопрос близко к сердцу» и подготовили своё видение решения проблемы. Учитывая, что их предложения радикально отличались друг от друга, «Горпросвет» для экономии эфирного времени не стал разбирать всё, что было предложено. В частности, проекты, авторы которых советовали городским властям отказаться от массивной конструкции и «опуститься на уровень земли», и вовсе подробно не разбирались.

Отрезок эстакады с трамвайным павильоном и без него. Фото из презентации «Горпросвета»

«Другая часть архитекторов считает, что возможно на какое-то время сохранить эстакаду до изменения градостроительной ситуации в городе, до момента, когда эстакада будет лишней», — продолжил главный архитектор.

Перед тем, как перейти к рассмотрению проектов, Анисимов напомнил, что предлагался и компромиссный вариант, состоящий из двух мостов: один оставался в виде эстакады, нависая над рукавом Преголи и Московским проспектом, а второй, расположенный ближе к Музею изобразительных искусств, превращался в обычный мост «на уровне земли». Правда, эта гибридная концепция (на ней настаивал архитектор Олег Васютин), по мнению чиновников мэрии, будет сильно дороже из-за необходимости снабдить «обычный» мост разводным механизмом для обеспечения судоходства.

В конечном итоге власти под давлением архитекторов пришли к следующему выводу: «необходимо уделить внимание внешнему облику» и визуально разделить мост на три части, чтобы «разобраться с монотонностью и масштабом конструкции». Кроме того, проектировщику дали задание соорудить в центре моста (над островом Канта) остановочный павильон для трамвая.

Большая часть предложений архитекторов, по словам Анисимова, уже публиковалась в паблике горадминистрации. Проектировщик, в свою очередь, «взял в работу все замечания», «провёл ревизию и представил откорректированные проектные решения». Перед тем, как представить их экспертам, «Горпросвет» показал предложенные вартанты горожанам.

Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов, вспомнив о трамвае, отметил важность его возвращения на эстакаду и строительства по ее центру трамвайной остановки, так как это соединит остров с обоими берегами Преголи новыми связями.

«У нас есть проблема пешеходного доступа на остров, — сообщил Романов. — Сейчас это порядка километра от остановки, расположенной у гостиницы „Калининград“, и от улицы Краснооктябрьской».

«Дизайнерское решение самого остановочного пункта представлено пока только в черновом виде, чтобы показать габарит, — уже в ходе презентации добавил главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов. — Не нужно воспринимать это как конечное решение. С ним ещё нужно работать, но принципиальное решение остановочного пункта такое».

Ретроконцепция моста. Фото из презентации «Горпросвета»

Вице-президент ОАО «Институт „Гипростроймост“» Саид Сизо (Москва) представил две основные переработанные концепции моста. Их объединяли только заданные установки: мост должен был расшириться на 10 метров, иметь по две автомобильные полосы в каждую сторону, трамвайный габарит с остановкой, а также широкие пешеходную и велосипедную зоны по обе стороны переправы. Трамвайные пути в новом проекте должны быть обособлены от автомобильных полос, а трамвайная остановка иметь лифт для маломобильных граждан.

Ретромост, судя по продемонстрированным Саидом Сизо слайдам, должен получить арочные конструкции в районе гостиницы «Ибис». Это, как уверяет проектировщик, делает концепцию «более динамичной и выразительной». В районе Музея изобразительных искусств высокие арки, по словам Сизо, строить уже нельзя из-за близости ОКН, поэтому там будет низкий мостовой пролёт из стали длиной 77 метров.

Модерновый проект лишён громоздких арок. Хотя они и остаются, но делаются более «воздушными». Второй вариант также предполагает увеличение шага опор. Это, как выразился Андрей Анисимов, позволит конструкции «выглядеть более легко и занимать меньше места на острове». Саид Сизо добавил, что данный вариант также даст возможность «максимально использовать подмостовое пространство». Кроме того, пешеходные сходы с моста на остров выполнены «более минималистично».

Модерн-концепция моста. Фото из презентации «Горпросвета»

Зимой 2024 года «Новый Калининград» сообщал, что новость о планах городских властей заняться реконструкцией эстакадного моста в центре города задела некоторых калининградских архитекторов. Тогда ряд экспертов согласился опубличить своё мнение по поводу грядущего расширения моста почти на 10 метров и его псевдоисторического украшения. В частности, по теме высказались Олег Васютин, Сергей Гулевский, Игорь Идиатулин, Александр Кубасов, Вячеслав Генне и Александр Башин. После замечаний проект был значительно переработан и, судя по реакции в соцсетях, вызвал меньше критики, чем год назад.

Текст: Иван Марков / «Новый Калининград», эскизы из презентации «Горпросвета»