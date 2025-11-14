Горвласти: реконструкция эстакады позволит урезать дублированные маршруты

Реконструкция эстакадного моста в Калининграде позволит сократить ряд дублированных автобусных маршрутов. Таким мнением в ходе дискуссии вокруг ремонта главного калининградского моста на «Горпросвете» 11 ноября поделился председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Неизбежно, что тут будет преимущественное притяжение, — пояснил Романов. — Фактически при реализации данного проекта (в том числе дополнительных элементов транспортной инфраструктуры, таких как трамвайные остановки) возможно изменить вид маршрутов, то есть отдать приоритет более вместительному городскому электротранспорту в виде трамвая. Даже существующая наша транспортная система подвинется и разложится относительно возможностей первой эстакады. Тогда можно уже говорить о периферийных автобусных подвозных маршрутах и о сокращении дублирования».

Романов добавил, что все 32 маршрута через эстакаду после реконструкции моста город сохранять не планирует.

«Будут сформированы подвозные центры. Основной транспорт, который останется на первой эстакаде и в центре города — это тот каркас, который выстраивает городской электротранспорт: трамвай и троллейбус», — заключил Романов.

Напомним, что новый проект моста предусматривает обособленные от автомобильных полос трамвайные пути и трамвайную остановку с лифтом для маломобильных граждан.