Дятлова: наша задача — вернуть трамвай на эстакадный мост

Перед городским властями стоит задача по возвращению трамвая на эстакадный мост. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира 28 ноября.

Отвечая на вопрос местного жителя, сити-менеджер подчеркнула, что «важнейшая» задача для администрации — это «обустройство и создание приоритета движения общественного транспорта», что является «единственным способом» минимизации количества пробок в Калининграде. «Самым лучшим способом» для этого Дятлова назвала создание выделенных полос.

«Можно ли сделать при реконструкции первого эстакадного моста отдельные выделенные полосы с двух сторон? Теоретически можно было бы, но для этого пришлось бы сильно расширить существующие габариты автомобильного моста. Можно ли это сделать? Теоретически да, но есть у нас там объект культурного наследия — бывшая биржа, сейчас это Музея изобразительных искусств, — уточнила чиновница. — Мы не можем сильно близко приблизиться к фасаду этого здания. Сместиться в другую сторону тоже достаточно технически сложно, потому что нам мостовым сооружением нужно попасть в створ Ленинского проспекта».

По словам главы администрации, в рабочей группе «на профессиональном уровне очень много дискутируют, какова должна быть ширина мостового сооружения, как он должен выглядеть визуально, что должно быть и как разместить там движение трамвая, потому что, мы же помним, еще одна задача — вернуть трамвай на эстакадный мост». Дятлова добавила, что ее коллеги «сходятся» в необходимости создания трамвайной остановки на мосту «для того, чтобы можно было выйти и попасть на остров Канта».

«Эту дискуссию <...> надо перекладывать на площадку, там, где собираются транспортные профессиональны для того, чтобы принимать взвешенные решения. Поверьте мне, такого рода обсуждения идут. <...> Сейчас говорить, принимать решения здесь, в студии, я точно не буду, потому что решения должны приниматься на основании знания и выверенных расчетов. Как дальше развивать выделенные полосы — это точно также является предметом обсуждения этой рабочей группы», — подчеркнула Дятлова.

«Нужно ли делать изменения? Да. Как их нужно делать? Только благодаря комплексному подходу, включая технико-экономические обоснования, оценки влияния на транспортную ситуацию, экологические аспекты и бюджетные возможности нашего города», — заключила сити-менеджер.

Напомним, что новый проект моста предусматривает обособленные от автомобильных полос трамвайные пути и трамвайную остановку с лифтом для маломобильных граждан. Реконструкция эстакадного моста должна сократить ряд дублированных автобусных маршрутов.

