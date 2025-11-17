РЖД не планирует вводить дополнительные поезда в Калининград на Новый год

Более 700 дополнительных рейсов поездов будет назначено по востребованным маршрутам в новогодние праздники. Об этом сообщил телеграм-канал РЖД. Однако Калининград в перечень направлений не вошёл.

Железнодорожная компания усиливает перевозки на самых востребованных маршрутах. Дополнительные рейсы появятся из Москвы в Адлер, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и ряд других направлений. В общей сложности с 26 декабря по 12 января пассажирам будет предложено более 5,5 млн мест — показатель сопоставим с прошлогодним. Пиковые даты отправления, по оценке РЖД, придутся на 30 декабря и 11 января.

При этом калининградское направление останется без дополнительных составов. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе КЖД, в Калининградскую область ежедневно ходит «по максимуму» составов.

Отметим, что жители Калининградской области в летний период, традиционно сталкиваются с жестким дефицитом мест в поездах на калининградском направлении — билеты раскупают в дни старта продажи (за три месяца до поездки), свободными остаются только купе для инвалидов. С аналогичной проблемой калининградцы сталкиваются при покупке билетов на поезда в новогодние праздники — их раскупают в течение часа с момента старта продаж.

В сентябре редакция «Нового Калининграда» поинтересовалась в пресс-службе РЖД, существуют ли какие-то ограничения со стороны Литвы на число поездов на калининградском направлении в летний период и имеет ли возможность ФПК РЖД назначить дополнительные поезда на калининградском направлении. На что в пресс-службе РЖД ответили, что назначение поездов в сообщении с Калининградской областью согласовывается с администрациями железных дорог Республики Беларусь и Литовской Республики в рамках заседаний Совета по железнодорожному транспорту государств

В октябре в правительстве области в ответе на информационный запрос сообщили, что Литовская Республика искусственно создает проблемы для железнодорожного транзита в Калининградскую область, региональные власти продолжают взаимодействие с федеральными органами по вопросу увеличения частоты курсирования поездов на калининградском направлении. «С проблемой» работает и КЖД, увеличивая число поездов.

