Власти: проблемы с пассажирским ж/д транзитом в Калининград создаются Литвой

Литовская Республика искусственно создает проблемы для железнодорожного транзита в Калининградскую область, региональные власти продолжают взаимодействие с федеральными органами по вопросу увеличения частоты курсирования поездов на калининградском направлении. «С проблемой» работает и КЖД, увеличивая число поездов. Об сообщили в правительстве в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда», который касался дефицита мест в поездах.



Жители Калининградской области не первый год летом сталкиваются с жестким дефицитом мест в поездах на калининградском направлении — билеты раскупают в дни старта продажи (за три месяца до поездки), свободными остаются только купе для инвалидов. Журналисты поинтересовались в РЖД, есть ли возможность увеличить летом частоту поездов. В пресс-службе Федеральной пассажирской компании РЖД нам сообщили, что назначение поездов в сообщении с Калининградской области «согласовывается с администрациями железных дорог Республики Беларусь и Литовской Республики в рамках заседаний Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества». На повторный запрос с просьбой разъяснить, может ли ФПК повлиять на увеличение частоты поездов, в компании ответили, что дополнительной информации предоставить не могут.

«Новый Калининград» обратился в правительство Калининградской области с просьбой разъяснить, кто инициирует заседания Совета, когда они проходили в последний раз и могут ли их инициировать региональные власти. В региональном агентстве по международным и межрегиональным связям сообщили, что основные проблемы возникают из-за позиции Литвы.

«Дополнительно к ЕСовским антироссийским санкциям Литовская Республика искусственно создает проблемы в осуществлении „калининградского транзита“ для Калининградской области, — сообщили в агентстве. — В частности, литовской стороной необоснованно сохраняются ограничения на максимальное разрешенное количество пассажиров в одном транзитном поезде, введенные в связи с мероприятиями, направленными на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Пандемия уже давно закончилась, а отмена „временных“ ограничений до сих пор не произошла».

Более того, добавили в агентстве, Литва не демонстрирует готовность к переговорам для достижения договоренности об увеличении допущенного числа пассажиров.

«В настоящее время транзитом по территории Литвы допускается проезд не более 300 человек по УПД-ЖД в одном поезде, без возможности высадки и посадки пассажиров и составности поезда до 9 вагонов. Это негативно сказывается на транспортной доступности региона, особенно в периоды повышенного спроса на перевозки летом», — напомнили в правительстве.

При этом, как добавили в агентстве, Калининградская железная дорога «продолжает работать с этой проблемой». «Увеличена частота курсирования поездов в Санкт-Петербург, Москву и Адлер. Также расширена география перевозок за счет включения в составы калининградских поездов прицепных вагонов до Великого Новгорода, Петрозаводска, Мурманска и Минеральных Вод», — сослались в правительстве на справку КЖД (не уточнив, от кого зависит, сколько всего дополнительных поездов можно ввести).

В министерстве инфраструктуры, в свою очередь, пояснили, что работают над проблемой. «Взаимодействие правительства Калининградской области с причастными федеральными органами по вопросу необходимости увеличения количества поездов, курсирующих на калининградском направлении, осуществляется на постоянной основе, как в рабочем порядке, так и путем направления обращений», — отметили в министерстве.

Как ранее сообщала пресс-служба КЖД, на Калининградской железной дороге в январе-августе 2025 года поездами дальнего следования отправили более 171 тыс. пассажиров. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Литва ужесточила правила транзита для калининградских поездов весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса. В одном транзитном поезде разрешили размещать не более 100 человек. Летом 2022 года Литва приняла решение увеличить разрешенное количество пассажиров в транзитных калининградских поездах, до 300 человек.