ФПК о дефиците поездов в Калининград: согласовываем их с Беларусью и Литвой

Назначение поездов в сообщении с Калининградской области согласовывается с Беларусью и Литвой. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК) в ответе на запрос «Нового Калининграда».

Редакция поинтересовалась в пресс-службе Российских железных дорог, существуют ли какие-то ограничения со стороны Литвы на число поездов на калининградском направлении в летний период и имеет ли возможность ФПК РЖД назначить дополнительные поезда на калининградском направлении по мере необходимости — например, не два поезда до Москвы в сутки, а четыре. И если имеет, то почему эта возможность не используется.

«Назначение поездов в сообщении с Калининградской областью согласовывается с администрациями железных дорог Республики Беларусь и Литовской Республики в рамках заседаний Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества», — ответили на эти вопросы в пресс-службе ФПК.

На вопрос, могут ли обычные пассажиры выкупать купе для инвалидов, которые остаются невостребованными, в ФПК уточнили, что в приоритетном порядке эти места предоставляются пассажирам, передвигающимся в инвалидных колясках. «В таких купе предусмотрены расширенные коридоры и дверные проемы. Санузел здесь увеличен и оснащен поручнями, а данные на информационных табло дублируются шрифтом Брайля. Стоит отметить, что сразу после открытия продажи билетов в специализированное купе приобрести места могут только пассажиры, перемещающиеся на инвалидных колясках. Для других категорий инвалидов оформление возможно за 10 дней до отправления», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что жители Калининградской области традиционно в летний период сталкиваются с жестким дефицитом мест в поездах на калининградском направлении — билеты раскупают в дни старта продажи (за три месяца до поездки), свободными остаются только купе для инвалидов.

Как ранее сообщала пресс-служба КЖД, на Калининградской железной дороге в январе-августе 2025 года поездами дальнего следования отправили более 171 тыс. пассажиров. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В декабре 2024 года начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин говорил, что Литва сохранила ограничения по количеству пассажиров в одном поезде не более 300 человек и составность поезда до 9 вагонов. При этом он добавил, что КЖД «продолжает работать с этой проблемой»: в 2024 году была увеличена частота курсирования поездов в Санкт-Петербург, Москву и Адлер.