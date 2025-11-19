РЖД пообещали выпуск новых увеличенных плацкартов в 2027 году

РЖД пообещали выпуск новых увеличенных плацкартов в 2027 году
Фото: ТАСС
Все новости по теме: Калининградский транзит

РЖД планируют в 2027 году начать эксплуатацию новой модели плацкартных вагонов с увеличенными спальными местами и расширенным салоном. Обновлённые вагоны компания намерена направить на наиболее востребованные направления, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников на форуме «Транспорт России», передает ТАСС.

По его словам, сертификация новой модели должна завершиться в 2026 году. После этого начнутся закупки вагонов и их передача в эксплуатацию. В РЖД уточнили, что будущий плацкарт будет выполнен в габарите Т, что позволит сделать его шире и длиннее существующих вагонов. За счет этого появится дополнительный четырехместный отсек, а общая вместимость увеличится с 54 до 58 мест.

В вагоне изменятся параметры спальных мест: поперечные полки станут длиннее на 14 см и шире на 3 см, боковые — на 10 и 4 см соответственно. Все места оборудуют индивидуальными шторками, персональными светильниками, розетками USB и 220В и столиками для верхних и нижних полок. В салоне также разместят две санитарные комнаты и отдельную душевую кабину.

Колесников отметил, что в новой модели будет установлена «уникальная система кондиционирования в тропическом исполнении», что позволит поддерживать комфортную температуру даже при высоких нагрузках.

Напомним, парк вагонов АО «ФПК» обновляется постепенно, процесс зависит от ряда факторов. Об этом сообщала пресс-служба АО «ФПК» в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда», который касался обновления подвижного состава в Калининградской области.

Ранее заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Роман Балашов обратил внимание, что поездки на поездах в остальной России имеют куда более высокое качество, чем в Калининградской области. «Кто по „большой России“ ездит, знает, что сейчас на самом деле поездка на поезде — это совсем другое качество. Даже плацкартные вагоны сейчас, по сути, отдельные капсулы, в которых очень комфортно путешествовать. Было бы здорово, если бы все-таки железнодорожный парк был у нас лучше», — сказал Балашов. Он предложил запросить информацию у КЖД о состоянии железнодорожного парка с тем, чтобы «посмотреть, как у нас будут ездить граждане в фирменных поездах и в поездах общего следования».

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter