РЖД пообещали выпуск новых увеличенных плацкартов в 2027 году

РЖД планируют в 2027 году начать эксплуатацию новой модели плацкартных вагонов с увеличенными спальными местами и расширенным салоном. Обновлённые вагоны компания намерена направить на наиболее востребованные направления, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников на форуме «Транспорт России», передает ТАСС.

По его словам, сертификация новой модели должна завершиться в 2026 году. После этого начнутся закупки вагонов и их передача в эксплуатацию. В РЖД уточнили, что будущий плацкарт будет выполнен в габарите Т, что позволит сделать его шире и длиннее существующих вагонов. За счет этого появится дополнительный четырехместный отсек, а общая вместимость увеличится с 54 до 58 мест.

В вагоне изменятся параметры спальных мест: поперечные полки станут длиннее на 14 см и шире на 3 см, боковые — на 10 и 4 см соответственно. Все места оборудуют индивидуальными шторками, персональными светильниками, розетками USB и 220В и столиками для верхних и нижних полок. В салоне также разместят две санитарные комнаты и отдельную душевую кабину.

Колесников отметил, что в новой модели будет установлена «уникальная система кондиционирования в тропическом исполнении», что позволит поддерживать комфортную температуру даже при высоких нагрузках.

Напомним, парк вагонов АО «ФПК» обновляется постепенно, процесс зависит от ряда факторов. Об этом сообщала пресс-служба АО «ФПК» в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда», который касался обновления подвижного состава в Калининградской области.

Ранее заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Роман Балашов обратил внимание, что поездки на поездах в остальной России имеют куда более высокое качество, чем в Калининградской области. «Кто по „большой России“ ездит, знает, что сейчас на самом деле поездка на поезде — это совсем другое качество. Даже плацкартные вагоны сейчас, по сути, отдельные капсулы, в которых очень комфортно путешествовать. Было бы здорово, если бы все-таки железнодорожный парк был у нас лучше», — сказал Балашов. Он предложил запросить информацию у КЖД о состоянии железнодорожного парка с тем, чтобы «посмотреть, как у нас будут ездить граждане в фирменных поездах и в поездах общего следования».

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!