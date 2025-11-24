Правительство поддержало квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Правительство поддержало законопроект группы депутатов, позволяющий частным водителям такси использовать в работе личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Согласно проекту, физические лица смогут включать свои автомобили в региональные реестры такси, даже если транспортное средство не соответствует нормам локализации, при условии, что оно находится в собственности владельца более шести месяцев и владелец использует его без привлечения третьих лиц. Такое право, в случае принятия законопроекта, будет действовать до 1 января 2033 года. Для этой категории депутаты предлагает предусмотреть квоту в размере не менее 25% от общего числа автомобилей, зарегистрированных в региональном реестре такси. Один из источников информагентства пояснил, что решение принято, чтобы «обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации».

Квоты будет ежегодно устанавливать Министерство транспорта. Для расчета лимита на 2026 год предполагается использовать количество автомобилей, внесенных в реестр по состоянию на 28 февраля 2026 года. Начиная с 2027 года квоты будут определять по числу зарегистрированных машин по состоянию на 31 декабря предыдущего года. Источники уточняют, что правительство поддержало законопроект с оговорками о необходимости прописать критерии установления квот и уточнить понятия «региональная квота» и «нераспределенный объем квот».

Напомним, что закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Его требования будут распространяться на автомобили, включаемые в региональные реестры легкового такси после даты вступления в силу. Исключение составляют регионы с отсрочкой — Калининградская область и Сибирский федеральный округ (до 1 марта 2028-го), а также Дальний Восток (до 2030-го).

В октябре 2025 года Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, подпадающих под требования локализации закона о такси. В него вошли 20 моделей шести брендов (Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич»). При этом автомобили крупных российских производителей, чья продукция не была включена в первую версию списка рекомендованных для работы в такси марок, планируется внести в этот перечень. Список планируется расширить машинами, производимыми на калининградском «Автоторе».

По данным исследования, в России только 5% водителей собираются менять машину после вступления в силу закона о локализации такси. Продолжать работать на своей машине планируют 42% водителей, при этом только у 29% из них автомобиль считается локализованным. Еще 24% опрошенных будут работать на машине таксопарка. Остальные будут работать в серой зоне, перейдут в наем или вовсе уйдут из отрасли.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!