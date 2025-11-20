Легендарный барк «Крузенштерн» завершил навигацию 2025 года

Фото с сайта БГАРФ
Парусник «Крузенштерн» завершил навигацию 2025 года. За этот период он прошёл более 22 тысяч морских миль. Об этом сообщается на сайте БГАРФ.

В течение навигации-2025 на «Крузенштерне» было проведено около сотни парусных авралов. Парусник дважды пересёк экватор и нулевой меридиан. Учебный барк совершал заходы в порты Агадир и Касабланка (Королевство Марокко), в порт Кейптаун (Южно-Африканская республика), а также в Порт-Луи (Республика Маврикий). В общей сложности за период навигации 2025 года на «Крузенштерне» прошли первую морскую практику около 420 курсантов вузов и ссузов Росрыболовства. Среди практикантов — будущие судоводители, радисты, судомеханики и электромеханики, из которых 18 девушек и 13 иностранцев (Египет, Марокко, Куба, Казахстан).

Как отметили в БГАРФ, уже в следующем году четырёхмачтовый учебный барк «Крузенштерн» отметит 100-летний юбилей спуска на воду.

