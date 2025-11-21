Облминздрав о расследовании в РПЦ: мы все заинтересованы в качественной экспертизе

Не всегда в смертях, происходящих в медучреждениях, виноваты врачи, выводы необходимо делать на основании заключений экспертизы. Об этом говорится в официальном ответе минздрава на запрос «Нового Калининграда» по поводу уголовного дела о халатности по фактам, выявленным в Региональном перинатальном центре.

«Потеря человека, маленького или взрослого, — это трагедия для семьи. Летальные исходы в медучреждениях далеко не всегда происходят вследствие действий врачей. Каждый подобный случай в обязательном порядке, установленном законом, разбирается на нашей медицинской комиссии, в которую входят независимые эксперты. Безусловно, администрации учреждений здравоохранения, специалисты нашего ведомства оказывают содействие сотрудникам правоохранительных структур, если случаи летального исхода переходят под их контроль. Мы ровно так же заинтересованы в качественной экспертизе, которая позволяет принимать решения для исключения подобных ситуаций в будущем. Кроме того, некоторые ситуации могут привести и к кадровым решениям, если доказывается вина медицинского сотрудника и официально признается недоверие к его профессиональным компетенциям», — прокомментировал глава областного минздрава Сергей Дмитриев.

«Если говорить о повышении качества медицинских услуг в государственных учреждениях, отмечу, что мы ведем системную работу в разных направлениях. Конечно, эта работа не даст быстрого результата. Помимо обновления и строительства медучреждений, оснащения современным оборудованием, ведется комплексная кадровая работа — речь и о сокращении дефицита кадров, и о повышении квалификации. Комплекс мер поддержки позволяет мотивировать действующих сотрудников, давать возможность развиваться молодым, создавать условия для высококвалифицированных сотрудников из других регионов», — добавил глава ведомства.

Напомним, накануне стало известно, что руководитель регионального управления Следственного комитета Дмитрий Канонеров дал указание признать 28-летнюю жительницу Калининградской области потерпевшей по делу о халатности в одном из калининградских роддомов, сообщает пресс-служба управления. Как уточнил источник в правоохранительных органах, речь идет о Региональном перинатальном центре.

В середине октября региональное управление СК сообщило, что проводится процессуальная проверку «по факту возможного некачественного оказания медицинской помощи в учреждении здравоохранения Калининградской области» в связи с «обращением общественника о многочисленных случаях травмирования младенцев, нанесения телесных повреждений при родах и летальных исходах в Калининградском перинатальном центре». Позже минздрав Калининградской области сообщил, что проводит проверку фактов, указанных в обращениях, которые касаются перинатального центра.

Ранее в редакцию «Нового Калининграда» обратились супруги, проживающие в одном из поселков области. 28-летняя женщина рассказала, что потеряла в Региональном перинатальном центре двойню, также ей удалили матку, семья больше не сможет иметь детей. Супруги подали в суд на учреждение здравоохранения и минздрав.