СК расследует дело по факту гибели младенца в Перинатальном центре

Руководитель регионального управления Следственного комитета Дмитрий Канонеров дал указание признать 28-летнюю жительницу Калининградской области потерпевшей по делу о халатности в одном из калининградских роддомов, сообщает пресс-служба управления. Как уточнил источник в правоохранительных органах, речь идет о Региональном перинатальном центре.

«Женщина сообщила о гибели новорожденного и второго плода в 2025 году, а также о потере возможности иметь детей. Медицинская помощь оказывалась в одном из калининградских учреждений. По данному факту следственными органами регионального управления СКР уже возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ)», — сообщили в управлении. Канонеров дал подчиненным указание в кратчайшие сроки признать женщину потерпевшей, установить все обстоятельства произошедшего и дать принципиальную правовую оценку действиям виновных лиц.

В середине октября региональное управление СК сообщило, что проводится процессуальная проверку «по факту возможного некачественного оказания медицинской помощи в учреждении здравоохранения Калининградской области» в связи с «обращением общественника о многочисленных случаях травмирования младенцев, нанесения телесных повреждений при родах и летальных исходах в Калининградском перинатальном центре». Позже минздрав Калининградской области сообщил, что проводит проверку фактов, указанных в обращениях, которые касаются перинатального центра.

Ранее в редакцию «Нового Калининграда» обратились супруги, проживающие в одном из поселков области. 28-летняя женщина рассказала, что потеряла в Региональном перинатальном центре двойню, также ей удалили матку, семья больше не сможет иметь детей. Супруги подали в суд на учреждение здравоохранения и минздрав.

«Новый Калининград» направил в региональное министерство здравоохранения запрос по поводу уголовного дела о халатности по фактам, выявленным в РПЦ.