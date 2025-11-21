Беспрозванных: троллейбусный парк полностью обновят до конца года

Троллейбусы для Калининграда докупят до конца этого года по лизинговой схеме, заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, уточнив, что регион планирует также приобрести новые трамваи. Об этом он заявил на заседании областного Заксобрания 19 ноября, представляя бюджет региона на следующий год.

«Лизинговые обязательства по приобретению трамваев и троллейбусов для города Калининграда у нас составят 232 миллиона рублей», — сообщил Беспрозванных.

В прошлом году в Калининградской области начали обновление трамваев, так как «парк — там в основном возраст больше 20 лет, давно не обновлялись». По словам губернатора, первая половина парка уже обновлена и «до конца этого года полностью на 100% обновим троллейбусный парк города».

В августе областное правительство сообщало о выделении 500 млн рублей на покупку новых троллейбусов. Тогда о планах по закупке трамваев речь не шла.