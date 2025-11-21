Беспрозванных: троллейбусный парк полностью обновят до конца года

Все новости по теме: Транспортные проблемы
Беспрозванных: троллейбусный парк полностью обновят до конца года

Троллейбусы для Калининграда докупят до конца этого года по лизинговой схеме, заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, уточнив, что регион планирует также приобрести новые трамваи. Об этом он заявил на заседании областного Заксобрания 19 ноября, представляя бюджет региона на следующий год.

«Лизинговые обязательства по приобретению трамваев и троллейбусов для города Калининграда у нас составят 232 миллиона рублей», — сообщил Беспрозванных.

В прошлом году в Калининградской области начали обновление трамваев, так как «парк — там в основном возраст больше 20 лет, давно не обновлялись». По словам губернатора, первая половина парка уже обновлена и «до конца этого года полностью на 100% обновим троллейбусный парк города».

В августе областное правительство сообщало о выделении 500 млн рублей на покупку новых троллейбусов. Тогда о планах по закупке трамваев речь не шла.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter