Бывший мэр Калининграда считает, что город должен отказаться от трамваев

Калининграду не нужны трамваи, а их альтернативой могут стать троллейбусы и электробусы. Таким мнением в ходе интервью «Новому Калининграду» поделился бывший мэр города Александр Ярошук, занимающий сегодня кресло сенатора Совета Федерации РФ.

«Вы эту тему очень сильно здесь в СМИ поднимаете. Я 12 лет и 8 месяцев городом управлял. Поверьте, у нас было после войны 37 отдельно выделенных маршрутов немецких. Это чтобы вам было понятно. Конечно, если бы тогда мозги были у всех, и могли бы планировать, понимали бы, как будет развиваться транспорт, как город будет развиваться, конечно их надо было оставлять. Это метро, считай, отдельно выделенное. Затем это всё ломалось-ломалось. При Савенко их уже 17 осталось, как сейчас помню. Потом на Невского, на Гагарина, все отдельно выделенные маршруты поубирали. Их осталось 3 или 4 уже при мне. Я только закрыл Тельмана, кусочек этот, и проспект Победы. И сейчас расскажу, почему. Вы же знаете, трамваи — это самый убыточный вид транспорта. Самый убыточный. Так сделана транспортная схема наша вся, и дороги так сформированы (не мною и ни Савенко, а давно), что параллельно идут автобусы и троллейбусы. Экономики вообще никакой», — отметил Ярошук.

Бывший мэр напомнил, что лично считал, во сколько обходится себестоимость проезда.

«Сейчас по памяти могу вспомнить: 75 рублей у автобуса, под 98 — у троллейбуса и 126 — трамвай. При этом средняя скорость трамвая должна быть выше, чем у другого общественного и частного транспорта. Это возможно, если он по выделенке идёт. Когда этого можно достичь, тогда есть смысл развивать этот транспорт. Если ты не можешь среднюю скорость 40 км/ч обеспечить, никакого смысла нет вообще его оставлять. Но, к сожалению, у нас никто не вникает в эти цифры. У нас же как? „Давай! Побежали!“ И вот все подняли этот хайп», — добавил он.

Ярошук уточнил, что оставшиеся трамвайные маршруты демонтировать не стоит, но и развивать их не нужно.

«Цель общественного транспорта — перевозка пассажиров. Было пожелание, чтобы она была экологически чистой. Если нужна экология — делай троллейбусы и электробусы, которые не требуют таких больших вложений в рельсы, контактную сеть и подвижной состав», — заключил он.

Ранее калининградские власти объявили, что не планируют возвращать трамвай на проспект Победы, а также на улицы Пролетарскую и Тельмана.

В августе министерство градостроительной политики Калининградской области инициировало поправки в генплан Калининграда для участка на проспекте Победы. Изменения необходимы, чтобы формально «легализовать» контракт на разработку проектно-сметной документации реконструкции участка проспекта Победы. Там хотят ликвидировать выделенный под трамвайные пути земельный участок и расширить дорогу до четырёх полос.