В мэрии пообещали, что трамвай № 5 вернётся на Фестивальную аллею с 1 января

Трамвай № 5 вернётся на Фестивальную аллею на Новый год. Об этом во вторник, 25 ноября, журналистам рассказали глава администрации Калининграда Елена Дятлова и председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Антон Павлович сказал, что в соответствии с действующим контрактом срок завершения работы 15 февраля, и в настоящий момент подрядчик „Северный Путь“ планирует завершить работы именно к этому сроку, — сообщила Дятлова. — Далее, после завершения строительно-монтажных работ должны быть тестовые испытания „Калининград-ГорТранса“, когда подвижной состав трамвая пойдет по данным рельсам. Надо сделать обкатку, чтобы проверить и убедиться в качестве работы. И далее Антон Павлович дал публичное обещание сегодня, что к концу декабря текущего года трамвай номер 5 вернется на свой маршрут».

Романов уточнил, что регулярные пассажирские перевозки будут запущены лишь в январе, подтвердив, что до этого момента «будет идти обкатка»

«Он осторожно говорит про 1 января, мы сегодня с ним договорились, что к концу декабря это сделаем, чтобы, уходя в новогодние праздники запустить, а не 1 января», — поправила подчинённого Дятлова.

В свою очередь, Романов уточнил, что компания «Северный Путь» работает на отрезке маршрута от кольца на улице Бассейной и до Фестивальной аллеи. На самой же Фестивальной аллее рельсо-шпальная решётка укладывается силами сотрудников «Калининград-ГорТранса».

«Эта захватка (часть, над которой работает „Калининград-ГорТранс“ — прим. „Нового Калининграда“) не повлияет на запуск регулярных перевозок, — добавил Романов. — Если вы помните, мы когда работали на Фестивальной аллее, мы делали реверсивное движение. Поэтому если коллеги продолжат работать, то мы запустим регулярную перевозку через реверс».

Схема движения трамвая № 5 изменилась с 22 сентября. Пока он не будет заезжать на Советский проспект и Фестивальную аллею как минимум до 31 декабря.

Капитальный ремонт трамвайных путей на конце маршрута № 5 в Калининграде оценили в 185,6 млн рублей. Капремонт необходимо провести на участке от улицы Чкалова до улицы Бассейной с захватом кольца на конечной остановке. Заказчиком работ является МКУ «ГДСР».