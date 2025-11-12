Горвласти не планируют возвращать трамвай на проспект Победы и улицу Тельмана

Калининградские власти не планируют возвращать трамвай на проспект Победы, а также на улицы Пролетарскую и Тельмана. Такой вывод можно сделать из комментария сотрудников пресс-службы мэрии, опубликованного на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Специалисты администрации поддерживают контакты с коллегами и изучают опыт решения транспортных проблем, в том числе с участием электротранспорта, в разных регионах страны, — сообщили в мэрии. — По информации комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, прокладки новых линий взамен изношенных на проспекте Победы и Пролетарской-Тельмана в планах нет».

В августе министерство градостроительной политики Калининградской области инициировало поправки в генплан Калининграда для участка на проспекте Победы. Изменения необходимы, чтобы формально «легализовать» контракт на разработку проектно-сметной документации реконструкции участка проспекта Победы. Там хотят ликвидировать выделенный под трамвайные пути земельный участок и расширить дорогу до четырёх полос.

