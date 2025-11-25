В Калининградской области ожидается до 10-15 сантиметров снега

В Калининградской области ожидается до 10-15 сантиметров снега

В Калининградскую область идет южный циклон, который принесет обильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 10-15 см. Снегопад ожидается в середине этой недели. Об этом сообщает мининфраструктуры Калининградской области.

«Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, получив информацию о снегопаде, сделают предварительную противогололедную обработку дорог», — добавляет ведомство. Водителей также попросили сменить шины на зимние.

Ранее синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщали, что во второй половине суток среды и в первой половине суток четверга в регионе ожидаются обильные снегопады с образованием покрова высотой до 10-15 см. По их словам, «наибольшая высота рассчитывается» на востоке области.

Губернатор Алексей Беспрозванных в середине ноябре отмечал, что дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы, развёрнута система контроля уборки в режиме реального времени с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС.

Как уточнял глава региона, дорожные службы располагают 276 единицами спецтехники «в полной готовности». Запас противогололедных средств — соли и песко-соляной смеси — составляет более 50 тыс. тонн, что больше нормы в 2 раза. В случае необходимости будет закуплен дополнительный объем. При этом 26 метеостанций, развернутых в регионе, позволят «оперативно предупреждать и реагировать на ухудшение погоды», надеется губернатор.

