Минздрав пояснил, почему в Советске не появится диализное отделение

Министерство здравоохранения Калининградской области объяснило, почему в будущий медико-диагностический центр в Советске не включат отделение диализа. Ответ ведомства размещен в комментариях под постом губернатора Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».

В минздраве сообщили, что сейчас уточняются технико-экономические показатели будущего центра, а начало строительства запланировано на четвертый квартал 2026 года. «Отделение диализа в центре не планируется, в связи с тем, что на востоке области такой центр уже есть в городе Черняховске», — подчеркнули в ведомстве.

По данным министерства, черняховский диализный центр принимает пациентов из Советска, Немана, Краснознаменска, Славска, Черняховска, Нестерова и Гусева. «Центр удовлетворяет потребности жителей восточной части области, обеспечивая качественное и своевременное лечение», — отмечают в ответе.

В ведомстве также напомнили, что маршрутизация пациентов построена следующим образом: городские жители распределяются между тремя учреждениями в Калининграде — отделением диализа ГБУЗ «ОКБ КО», ОП ООО «БАРК» и ООО «Медицинский центр Эскулап». Пациенты с востока области направляются в черняховский центр либо, по собственному желанию, могут проходить процедуры в Калининграде.

«При распределении учитываются как место проживания пациентов, так и их предпочтения, поскольку согласно ФЗ-323 каждый пациент имеет право самостоятельно выбирать учреждение для лечения, обсудив это со своим лечащим врачом», — подчеркнули в минздраве.

Напомним, на этапе подготовки проекта в структуре центра планировалось создание отделения для проведения гемосорбции, гемодиализа и плазмафереза, однако из утвержденного медико-технического задания этот пункт исключен. Сейчас проект ожидает прохождения государственной экспертизы.