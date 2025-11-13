Депутат: из проекта медцентра в Советске убрали отделение диализа

Из проекта Межрайонного медико-диагностического центра в Советске исключили отделение эфферентных методов терапии, в котором предполагалось проводить гемодиализ. Об этом сообщил депутат Заксобрания Калининградской области Дмитрий Латушкин на своей странице «ВКонтакте».

На этапе подготовки проекта в структуре центра планировалось создание отделения для проведения гемосорбции, гемодиализа и плазмафереза, однако из утвержденного медико-технического задания этот пункт исключен. Сейчас проект ожидает прохождения государственной экспертизы, следует из поста Латушкина.

Депутат подчеркивает, что пациенты из Советска, Краснознаменска, Немана и Славска будут вынуждены продолжать ездить для прохождения процедур в Калининград или Черняховск. Приблизительное время процедуры около четырех часов с периодичностью три раза в неделю. Некоторым пациентам приходится выезжать из дома в четыре часа утра для того, чтобы после процедуры они смогли успеть на работу.

Отметим, что Латушкин поднял этот вопрос перед минфином на заседании профильного комитета Заксобрания в среду. Однако минифин переадресовал его в минздрав.

О строительстве межрайонного медцентра в Советске говорят последние 15 лет. В 2011 году был готов первый проект учреждения. Сметная стоимость строительства в ценах того времени составила 2,2 млрд рублей.

В 2017 году экс-глава региона Антон Алиханов говорил, что широкопрофильный медицинский центр будет построен в Советске к концу 2019 года, впоследствии срок перенесли на 2025 год. В ноябре 2023 года Алиханов сообщил, что к строительству межрайонного медико-диагностического центра в Советске планируют приступить в 2026-м.

Деньги на проект власти выделили в 2023 году. Из федерального бюджета на строительство предполагалось направить 3,56 млрд, из регионального и муниципальных бюджетов — 892 млн. Финансирование предусмотрено в 2026-2027 годах.

В августе 2024-го на дебатах врио губернатора Алексей Беспрозванных заявил о завершении разработки проектно-сметной документации и предстоящей госэкспертизе. Через две недели он уточнил, что к возведению центра, которым смогут пользоваться около 79 тыс. жителей четырёх муниципалитетов, планируют приступить в 2025 году.

Позже губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что часть денег из госпрограммы по социально-экономическому развитию региона будет выделена медико-диагностическому центру в Советске.

По последней информации, озвученной в июле 2025 года, к строительству медцентра власти планируют приступить не ранее 2027 года. Об этом сообщили представители Министерства строительства и ЖКХ Калининградской области в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!