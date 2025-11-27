Дятлова: наши дворники вышли на улицы в 4 утра (фото)

Сотрудники МБУ «Чистота» проводили уборку и обработку улиц города от снега и наледи всю ночь, дворники вышли на улицы в 4 утра. Об этом заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

«В приоритетном порядке мы очищали: улицы с наибольшим автомобильным и пешеходным трафиком, мосты и путепроводы, маршруты общественного транспорта, остановки и пешеходные переходы. Превентивная обработка реагентами началась ещё накануне с 12:00 дня. Меньше чем за сутки на улицы города было высыпано более 700 тонн соли и использовано более 104 м³ солевого раствора. Сейчас наши силы уже переходят на второстепенные улицы. Работу будем продолжать до тех пор, пока не будут очищены все дороги и тротуары», — написала сити-менеджер.

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой

Вечером, 26 ноября, в Калининграде сложилась напряженная дорожно-транспортная ситуация из-за первого в этом году снегопада. По данным сервиса «Яндекс Карты», областной центр «встал» в девятибалльных пробках.

Губернатор Алексей Беспрозванных в середине ноябре отмечал, что дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы, развёрнута система контроля уборки в режиме реального времени с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС.

В свою очередь накануне первого снега глава администрации Елена Дятлова заявила, что коммунальные службы Калининграда готовы к зиме и к грядущим снегопадам. Как уверяет сити-менеджер, в городе находятся 67 единиц уборочной техники, комбинированных машин — 28, а малой механизации 16 единиц. Горвласти также подчеркивали, что на складах предприятия сейчас хранится почти 13 тыс. тонн соли и 2,4 тыс. тонн песко-соляной смеси. Кроме того, в декабре-январе ожидается поставка ещё 6 тыс. тонн соли на весну.

