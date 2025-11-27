Мэрия: «Гидротехник» перешел на круглосуточный режим работы из-за снега (фото)

МБУ «Гидротехник» перешло на круглосуточный режим работы. Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, внимание сотрудников сейчас приковано к расчистке от снега и мусора дождеприёмных колодцев.

«Зимы в наших краях хоть и мягкие, но „коварные“. Периодически льют дожди, а температура скачет через „ноль“, что может приводить к образованию льда. Именно поэтому МБУ „Гидротехник“ перешло на круглосуточный режим работы», — пояснили в мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Калининграда

«Гидротехник» совместно с «Чистотой» мониторят состояние остановок и пешеходных переходов. Как отмечает пресс-служба, «географию работ традиционно корректируют обращения граждан» и система видеонаблюдения «Безопасный город».

Напомним, что утром, 27 ноября, глава администрации Елена Дятлова заявила, что сотрудники МБУ «Чистота» проводили уборку и обработку улиц города от снега и наледи всю ночь, дворники вышли на улицы в 4 утра.

Губернатор Алексей Беспрозванных в середине ноябре отмечал, что дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы, развёрнута система контроля уборки в режиме реального времени с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС.

В свою очередь накануне первого снега Дятлова заявила, что коммунальные службы Калининграда готовы к зиме и к грядущим снегопадам. Как уверяет сити-менеджер, в городе находятся 67 единиц уборочной техники, комбинированных машин — 28, а малой механизации 16 единиц. Горвласти также подчеркивали, что на складах предприятия сейчас хранится почти 13 тыс. тонн соли и 2,4 тыс. тонн песко-соляной смеси. Кроме того, в декабре-январе ожидается поставка ещё 6 тыс. тонн соли на весну.

