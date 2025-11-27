Мэрия: «Гидротехник» перешел на круглосуточный режим работы из-за снега (фото)

Все новости по теме: Снег и ЖКХ

МБУ «Гидротехник» перешло на круглосуточный режим работы. Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, внимание сотрудников сейчас приковано к расчистке от снега и мусора дождеприёмных колодцев.

«Зимы в наших краях хоть и мягкие, но „коварные“. Периодически льют дожди, а температура скачет через „ноль“, что может приводить к образованию льда. Именно поэтому МБУ „Гидротехник“ перешло на круглосуточный режим работы», — пояснили в мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Калининграда

«Гидротехник» совместно с «Чистотой» мониторят состояние остановок и пешеходных переходов. Как отмечает пресс-служба, «географию работ традиционно корректируют обращения граждан» и система видеонаблюдения «Безопасный город».

Напомним, что утром, 27 ноября, глава администрации Елена Дятлова заявила, что сотрудники МБУ «Чистота» проводили уборку и обработку улиц города от снега и наледи всю ночь, дворники вышли на улицы в 4 утра.

Губернатор Алексей Беспрозванных в середине ноябре отмечал, что дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы, развёрнута система контроля уборки в режиме реального времени с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС.

В свою очередь накануне первого снега Дятлова заявила, что коммунальные службы Калининграда готовы к зиме и к грядущим снегопадам. Как уверяет сити-менеджер, в городе находятся 67 единиц уборочной техники, комбинированных машин — 28, а малой механизации 16 единиц. Горвласти также подчеркивали, что на складах предприятия сейчас хранится почти 13 тыс. тонн соли и 2,4 тыс. тонн песко-соляной смеси. Кроме того, в декабре-январе ожидается поставка ещё 6 тыс. тонн соли на весну.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter