Дятлова о первом снеге: коммунальщики неплохо справились с этим испытанием

Коммунальные службы Калининграда неплохо справились с «первым испытанием зимой». Такое мнение высказала глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира в пятницу, 28 ноября.

Сити-менеджер напомнила, что превентивная обработка реагентами началась накануне снегопада. Меньше чем за сутки на улицы города было высыпано более 700 тонн соли и использовано более 104 м³ солевого раствора. К 28 ноября коммунальные службы для обработки дорог и тротуаров использовали 1 тыс. тонн соли и более 150 м³ солевого раствора: «Ничего страшного в этом нет, потому что мы заблаговременно запаслись солью, и она сегодня складирована на площадках нашего муниципального предприятия „Чистота“».

Помимо прочего, «Чистота» и «Гидротехник» перешли на круглосуточный режим работы. «Дополнительно мы привлекали технику и людей по срочным договорам. Помощь в уборке и чистоте оказывали все наши подведомственные муниципальные предприятия и организации — это „Дирекция ландшафтных парков“, „Теплосеть“, „Городские леса“ и даже учреждения нашей социальной сферы. Все они после того, как привели в порядок свои территории, вышли за заборы, за границы своих участков и, естественно, убирали тротуары и подходы к своим учреждениям», — добавила Дятлова.

Сначала коммунальщики занимаются уборкой на улицах с наибольшим автомобильным и пешеходным потоками, мостах и путепроводах. В приоритете также находятся маршруты общественного транспорта, остановки и пешеходные переходы. После этого «силы» перераспределяют на второстепенные улицы.

«В связи с тем, что ночью у нас отрицательные температуры, сделали повторную обработку мостов, путепроводов, подъемов, спусков, участков автомобильных дорог, где у нас брусчатка, потому что там большая скользкость, обработку железных карманов на автобусных остановках, — подчеркнула глава администрации. — Акцент в том числе и на тротуары. На тротуары вышла наша малая механизация, которая приобретена была в „Чистоту“. Тротуары обработали так же антигололедными материалами. Сегодня мы продолжаем работать. Сейчас уже больше внимания идет на прочистку ливневок и на территорию скверов нашего города».

Дятлова также отметила, что сотрудники комитета муниципального контроля во время снегопада мониторили состояние придомовых территорий и участков «третьих лиц» — земельных участков, прилегающих к торговым объектам и организациям. «Сотрудники этого комитета вышли на улицы города, отрабатывали жалобы поступающих от людей в части придомовой территории, самостоятельно, в инициативном порядке, осматривали земельные участки этих лиц и плотно работали с собственниками», — указала она.

«Так прошел первый снегопад. Зима еще впереди длинная и большая, мы постараемся не подвести Калининград в части зимы города. У природы нет плохой погоды», — заключила Дятлова.