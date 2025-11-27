Расходы на содержание полигонов в Гвардейске планируют увеличить до 25 млн

Расходы на содержание полигонов в Гвардейске планируют увеличить до 25 млн

Областное правительство разместило проект постановления о повышении финансирования на содержание полигонов твердых, бытовых и промышленных отходов в Гвардейском округе. Документ опубликован на сайте правительства Калининградской области.

Проект постановления подготовило министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. Согласно которому, предусмотренную ранее сумму в 11,6 млн руб. предлагается увеличить до 25 млн руб. Публичное обсуждение документа продлится до 3 декабря.

Отметим, в Гвардейском округе ранее функционировал один полигон в посёлке Ельняки. В феврале 2024 года Арбитражный суд Калининградской области постановил закрыть и рекультивировать свалку. МУП «Радуга» должно в течение семи месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить разработку проекта рекультивации полигона. Сами работы должны быть проведены в течение трёх лет.

В 2023-м администрация Гвардейского округа в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщала о том, что мусорный полигон в Ельняках закрыт с середины мая того же года. Сообщалось также, что с 1 июня свалка функционировала только для размещения промышленных и строительных отходов четвертого и пятого класса опасности. При этом региональное министерство экологии и природных ресурсов заявляло о закрытии свалки после второго пожара в начале лета 2023-го. Возгорания на территории полигона происходили неоднократно. Их причиной, по словам бывшего руководителя регионального министерства экологии и природных ресурсов Олега Ступина, было «несоблюдение технологий захоронения».

