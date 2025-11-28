Горвласти планируют закупку 12 автобусов среднего класса в 2026 году

Администрация Калининграда в 2026 году хочет закупить 12 автобусов среднего класса. После их приобретение планируется заменить маршрутки, следующие в микрорайон Космодемьянского, на автобусы. Об этом сообщила сити-менеджер Елена Дятлова во время прямого эфира в пятницу, 28 ноября.

Дятлова отметила, что вопрос был поднят местными жителями во время совместного выезда с губернатором Алексеем Беспрозванных. Глава региона поручил проработать вопрос «улучшения транспортной составляющей именно в точке „Автотор-Арена“».

«Мы в 2026 году планируем закуп 12 единиц автобусов среднего класса. После приобретения мы планируем поменять автобус малого класса, который заходит на „Автотор-Арену“, на автобус среднего класса. Ставить туда большой класс мы сейчас не будем, потому что пока нет такой населенной ситуации. Итог: 26-й год, приобретаем автобус среднего класса и делаем замещение маршрута», — резюмировала глава администрации.