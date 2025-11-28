Горвласти планируют закупку 12 автобусов среднего класса в 2026 году

Все новости по теме: Транспортные проблемы
Горвласти планируют закупку 12 автобусов среднего класса в 2026 году

Администрация Калининграда в 2026 году хочет закупить 12 автобусов среднего класса. После их приобретение планируется заменить маршрутки, следующие в микрорайон Космодемьянского, на автобусы. Об этом сообщила сити-менеджер Елена Дятлова во время прямого эфира в пятницу, 28 ноября.

Дятлова отметила, что вопрос был поднят местными жителями во время совместного выезда с губернатором Алексеем Беспрозванных. Глава региона поручил проработать вопрос «улучшения транспортной составляющей именно в точке „Автотор-Арена“».

«Мы в 2026 году планируем закуп 12 единиц автобусов среднего класса. После приобретения мы планируем поменять автобус малого класса, который заходит на „Автотор-Арену“, на автобус среднего класса. Ставить туда большой класс мы сейчас не будем, потому что пока нет такой населенной ситуации. Итог: 26-й год, приобретаем автобус среднего класса и делаем замещение маршрута», — резюмировала глава администрации.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter