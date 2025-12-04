Роскомнадзор заявил о введении ограничений против FaceTime

Роскомнадзор (РКН) вводит ограничительные меры в отношении FaceTime. Сервис используется для организации и проведения террористических действий, сообщили ТАСС в пресс-службе РКН.

«По данным правоохранительных органов, сервис FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении Facetime», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Роскомнадзор сообщил о введении ограничительных мер в отношении WhatsApp из-за нарушений законодательства.