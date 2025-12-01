«Не факт, что это будут петь»: Кропоткин предложил остановить выбор гимна региона

Председатель регионального Заксобрания Андрей Кропоткин предложил остановить выбор гимна Калининградской области и отложить его до лучших времён. Своё мнение он озвучил в минувшую пятницу на Совете по культуре при губернаторе.

«Мы не созрели для гимна, судя по тому, что мы сейчас услышали, — заявил Кропоткин, выслушав аргументы членов Совета. — Люди должны это исполнять. Нам тут сказали, что 15 лет назад у нас уже был какой-то гимн, гимн Андрея Макарова, и что больше его никто не слышал. Потому что это неинтересно и это невкусно. Сегодняшнее поколение людей, которое здесь проживает, будет петь только то, что ему нравится. Я абсолютно согласен с песней о том, что в 45-м сюда шагнул солдат (Песня „В славном сорок пятом“, написанная Львом Колбасенко — прим. „Нового Калининграда“). Но и сегодня есть неплохие песни про Калининград, и многие люди их поют, молодёжь поёт. Может, действительно, пока подзавяжем с гимном и его концепцией? Потому что это очень сложная вещь. Мы просто сможем что-то выбрать, но не факт, что мы попадём, и это будут петь».

Далее Кропоткин и вовсе заявил, что музыкальное сопровождение прослушанных на Совете гимнов ему «настроения не поднимает».

Кропоткина поддержал директор Калининградской областной филармонии Виктор Бобков, который отметил, что записи несовершенны и «не передают всего богатства музыкального материала».

Выслушав все доводы, губернатор Алексей Беспрозванных предложил отложить голосование по выбору гимна, но перед этим дать возможность высказаться жителям региона.

Ранее «Новый Калининград» сообщал, что в минувшую пятницу члены Совета по культуре при губернаторе Калининградской области не смогли выбрать гимн региона. На очередном заседании, прошедшем в пятницу, 28 ноября, были заслушаны варианты гимнов от двух финалистов, а также переработанная версия советской песни «В славном сорок пятом ты пришёл солдатом» (по словам директора Калининградской областной филармонии Виктора Бобкова, третий вариант был добавлен вне конкурса «по многочисленным обращениям»).