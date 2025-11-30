В МВД рассказали, как разоблачить мошенников на маркетплейсах

В МВД РФ пояснили, как распознать мошеннические схемы на популярных маркетплейсах. Рекомендации опубликованы в официальном телеграм-канале УБК МВД России.

В ведомстве советуют проверять трек-номер не только на маркетплейсе, но и через независимые сервисы — «Почта России», Cainiao и другие. Несовпадение статусов или «зависший» трек могут указывать на мошенничество.

«Анализируйте отзывы: новые аккаунты, однотипные фото, идеальные ракурсы — признаки накрутки. Ищите негатив и проверяйте изображения через поиск по картинкам. Читайте описание до конца — нём часто скрывают реальную комплектацию или статус „реплики“», — предупреждает МВД.

Кроме того, для распознания мошенников необходимо сверять название и URL магазина: «одна лишняя буква — и вы в поддельном «официальном магазине». Стоит также пообщаться с продавцом до оплаты — уклончивые ответы или отсутствие реакции служат поводом отказаться от покупки.

«Не соглашайтесь на доплаты. Отменяйте заказ, пока статус „ожидает отправки“. При проблеме — открывайте спор: приложите фото, видео распаковки, скриншоты описания и чата. Чем больше доказательств — тем выше шанс на полный возврат», — добавили в МВД.