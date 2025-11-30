Власти ищут нового подрядчика для затянувшегося капремонта школы в Балтийске

Отдел капстроительства Балтийского муниципального округа ищет нового подрядчика для отстающего от графика капитального ремонта здания школы № 4. На работы выделено 63 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Форма проведения закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 8 декабря, итоги подведут 10 декабря. Завершить работы необходимо не позднее 1 апреля 2026 года.

Капитальный ремонт здания и спортивного зала школы № 4 имени В.Н. Носова в Балтийске необходимо было завершить до 31 августа 2025 года. Подрядчиком в марте стало ООО «РСУ Панорама-Люкс», на работы также было выделено 63 млн рублей.

28 октября контракт с ООО «РСУ Панорама-Люкс» был расторгнут. Стоимость исполненных поставщиком обязательств составила 3,6 млн рублей, фактически же было оплачено 21,4 млн.

О том, что подрядчик не успевает провести работы в срок, прокуратура сообщила в середине августа. Тогда готовность объекта оценивалась в 12%. Директору подрядной организации было внесено представление. При этом в конце августа готовность школы оценили в 7%. Как уточняла врио главы администрации городского округа Ольга Матасова, «7% — это закрытые работы подрядчиком, то есть предоставленные акты», а по факту выполнено 40% работ. По словам министра образования региона Светланы Трусенёвой, велась претензионная работа. Губернатор Алексей Беспрозванных предложил вносить подобных проблемных подрядчиков в чёрный список.