Движение трамваев №3 и №5 заблокировано в направлении из центра Калининграда
Фото: Центр организации движения и пассажирских перевозок
В Калининграде из-за технической неисправности заблокировано движение трамваев № 3 и № 5 в направлении из центра города. Об этом сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок (ЦОДИПП).

«В связи с технической неисправностью на ул. 9 Апреля (ориентир — пл. Маршала Василевского), стоит трамвай маршрута № 5. Движение трамваев маршрутов № 3 и № 5 заблокировано в направлении из центра города. Трамваи данных маршрутов временно следуют по Ленинскому проспекту, ул. Шевченко и далее согласно действующим схемам движения. Исключено движение по участку ул. 9 Апреля и ул. Черняховского», — говорится в сообщении.

В субботу, 29 ноября, в Калининграде на ул. Черняховского произошло несколько ДТП, из-за чего было заблокировано движение трамваев № 3 и № 5. 

Дополнено. В 15:27 ЦОДИПП сообщил о восстановлении движения согласно действующим схемам движения.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



