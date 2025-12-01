Эксперты подсчитали, сколько лет жители региона копят на первый взнос по ипотеке

Жителям Калининградской области в среднем требуется 4,14 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Средний размер первоначального взноса — 2,06 млн рублей. В рейтинге российских регионов по сроку накопления на первый взнос по ипотеке Калининградская область занимает 63 место из 85. Годом ранее авторы исследования разместили регион на 65 позиции. Тогда на первоначальный взнос по ипотеке в размере 1,91 млн рублей калининградцы копили в среднем 4,2 года. Ещё годом ранее, по данным аналогичного исследования, жителям региона требовалось более шести лет на накопление. При этом 31,4% семей не могли собрать необходимую сумму и за десять лет.

Лидером рейтинга вновь стал Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, накопить необходимую сумму здесь можно за год и восемь месяцев. Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где срок накопления составляет один год и десять месяцев. Замыкает первую тройку регионов по скорости накопления на первоначальный взнос Чукотский автономный округ с результатом два года и один месяц.

В нижней части рейтинга, как и в прошлом году, расположились преимущественно регионы Северного Кавказа, где, согласно официальной статистике, исторически невысокие зарплаты. Нахождение Крыма и Республики Алтай в последней десятке во многом объясняется высокой привлекательностью рынка жилья и соответственно высокими ценами на квартиры при умеренных зарплатах местного населения. При заданных модельных параметрах в последней десятке рейтинга среднее время накопления на ипотечный взнос составляет семь лет и девять месяцев, при том, что в десятке лидеров это время составляет два года и четыре месяца, то есть более чем в три c половиной раза меньше.

Предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих взрослых с медианной зарплатой по региону и одного ребенка, ежемесячно откладывают 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата в регионах является оценкой экспертов в среднем за 12 месяцев с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2025-го.

Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от средней стоимости шестидесятиметровой квартиры в каждом регионе. Прожиточные минимумы, зарплаты, цены на недвижимость для всех регионов брались отдельно. Для целей исследования процентная ставка по депозитам банков бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион. Дополнительным показателем рейтинга является сумма первоначального взноса.

Участие в исследовании в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.