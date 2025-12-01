Гостиничный комплекс со СПА «Ривьера Балтики» в Лесном прошел экспертизу

Проект строительства гостиничного комплекса «Ривьера Балтики» в поселке Лесное получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Информация об этом размещена в Едином государственном реестре заключений.

Согласно данным реестра, экспертиза завершена 28 ноября. Экспертной организацией выступило ООО «Агентство строительных экспертиз» из Москвы. Застройщик объекта — ООО «СЗ „Ривьера Балтики“».

В апреле 2024 года стало известно, что компания получила положительное заключение госэкспертизы по проекту строительства гостиничного комплекса со СПА и рестораном в Светлогорском районе. В октябре архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект.

На участке планируется возведение одного четырехэтажного и двух пятиэтажных зданий с апартаментами. Общее количество апартаментов — 323. Кроме того, на территории комплекса будет находится четырехэтажная гостиница с 75 номерами. На участке также находится водоём, рядом с которым предлагается сделать набережную и прогулочную зону общего доступа.

