Эксперт: российские зумеры больше других поколений любят отдых в своей стране

Эксперт: российские зумеры больше других поколений любят отдых в своей стране

Россияне, рожденные с 1946 по 1963 год (бумеры), чаще представителей других поколений отдыхают за рубежом. При этом больше всех любят поездки по своей стране зумеры (рожденные с 1997 по 2012 год). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Представители всех поколений преимущественно отдыхают именно в России. При этом больше всех любят поездки по родной стране зумеры: 75,4% их заказов оформлены внутри страны. Миллениалы и иксы (рожденные в 1981-1996 и 1964-1980 годах соответственно) тоже явно отдают предпочтение российским направлениям: 73,2% и 67,9% бронирований пришлось на отели в родной стране. А вот более старшие путешественники чаще ездят за границу: на бронирования в России приходится только 57,7% их заказов», — рассказали эксперты.

Согласно исследованию, за год представители всех поколений стали немного чаще путешествовать за рубеж. Все путешественники, независимо от возраста, чаще всего бронируют отели в Москве и Санкт-Петербурге, «а вот в дальнейших списках есть разночтения».

Бумеры предпочитают отдыхать в Казани — столица Татарстана занимает третье место в их топ-5. Кроме того, путешественники старшего возраста часто бронируют жилье в Иркутске и Калининграде. Миллениалы любят проводить отпуска в Адлере — курорт у них на третьем месте. Кроме того, туристы этого возраста часто выбирают отели в Казани и Краснодаре. В список любимых направлений представителей поколения икс в 2025 году помимо Москвы и Петербурга вошли Адлер, Казань и Калининград. В топ-5 популярных направлений у зумеров оказались Санкт-Петербург, Москва, Адлер, Казань и Сочи.

Самые дорогие отели выбирают иксы — они бронируют гостиницы в России в среднем за 8,7 тыс. руб. в сутки. Бумеры тратят порядка 8,2 тыс. руб. в сутки, а миллениалы — 8,1 тыс. руб. Зумеры стараются экономить, выбирая жилье примерно за 6 тыс. руб. в сутки.

«Бумеры — самое стабильное поколение: по нашим данным, они практически не меняют привычек в путешествиях. Однако более взрослые туристы чаще ездят за границу, а вот зумеры активнее всех исследуют родную страну. При этом они тратят на жилье заметно меньше представителей других поколений, предпочитая останавливаться в апартаментах и хостелах», — объяснила руководитель пресс-службы компании Елена Шелехова.

