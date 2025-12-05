Открытие поликлиники на ул. Марины Расковой перенесли на январь

Открытие поликлиники на улице Марины Расковой перенесли на январь. Об этом «Новому Калининграду» в пятницу, 5 декабря, сообщили в региональном минздраве.

«Ввод объекта (нового корпуса поликлинического отделения № 2 ГБУЗ Калининградской области „Городская больница № 2“) в эксплуатацию планируется до 25 декабря этого года, после чего будут осуществляться мероприятия по получению санитарно‑эпидемиологического заключения о соответствии его действующим санитарным правилам, гигиеническим нормативам и лицензии на осуществление в нем медицинской деятельности. Предполагаемый срок открытия — январь 2026 года», — уточнили в пресс-службе министерства.

Напомним, что в середине октября этого года министр здравоохранения области Сергей Дмитриев во время эфира в Центре управления регионом сообщал, что до открытия поликлиники на ул. Марины Расковой осталось полтора месяца. Дмитриев уточнял, что объект будет сдан и откроется после реконструкции до конца ноября.

Здание, возведённое в 1930-х годах, пустовало с 2020 года. За это время, под давлением горожан, власти несколько раз радикально меняли мнение относительно его будущего. Изначально здание планировали снести и построить на этом месте шестиэтажный дом, но позже решили провести реконструкцию и сохранить за строением функцию поликлиники. Проект прошёл госэкспертизу в январе 2023 года, эскизы продемонстрировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Мы постарались воспроизвести архитектурные формы старого здания, но, по сути, это будет новое строительство», — заявлял экс-глава региона.

В феврале 2024 года подрядчику поликлиники на ул. Марины Расковой — компании «Мириам» — была выставлена неустойка за срыв сроков выполнения работ. В ноябре «Мириам» завершила подготовку к «реконструкции». Подрядчик снёс старое здание, вырубил зелёные насаждения, а также разобрал систему центрального отопления, водопровода и канализации. В ходе строительства возникли технологические сложности при выносе действующего газопровода за пределы площадки, что увеличило сроки выполнения контракта, ранее сообщала пресс-служба правительства Калининградской области.

В июле 2025 года процесс реконструкции взрослой поликлиники проверил губернатор Алексей Беспрозванных и отметил, что готовность поликлиники составляет 84%, а открытие запланировано на осень.