Автор Ржевского мемориала изготовил эскиз памятника Николаю Мамонову (фото)

Известный московский скульптор, автор Ржевского мемориала Советскому солдату у деревни Хорошево — Андрей Коробцов — подготовил новый вариант скульптуры Героя Советского Союза Николая Мамонова. Об этом «Новому Калининграду» рассказал директор Мамоновского городского музея Дмитрий Шилов.



«По просьбе членов инициативной группы, которая образовалась вокруг нашего музея, Андрей Коробцов занялся этой темой. Причём сделал это с удовольствием, его не надо было уговаривать. Он — автор более чем двухсот работ, включая сорок памятников, в том числе столь известных, как „Ржевский солдат“. В короткие сроки скульптор сделал два или даже три эскиза памятника», — рассказал Шилов.

В случае, если новый макет памятника Мамонову пройдет все необходимые согласования, то, конечно, встанет вопрос о финансировании. Идей в этом плане пока нет. «Но наверняка к 80-летию образования Калининградской области можно было бы выделить деньги на этот проект, хотя бы на проектирование, — сказал Шилов. — Это стало бы залогом успеха».

В музее так же рассказали, что дочь Николая Мамонова — Валентина Николаевна — уже видела эскизы нового памятника и они ей понравились.

Напомним, 4 декабря губернатор Алексей Беспрозванных побывал в Мамоново. Во время встречи с жителями в местном ДК Дмитрий Шилов рассказал, что многих мамоновцев смущает памятник Герою Советского Союза в виде одной большой головы, который был создан скульптором Израилом Гершбургом в 1975 году. «На местном сленге этот памятник называют «Голова Шварценеггера», — сообщил Шилов, чем сорвал аплодисменты зала. Губернатор в ответ сказал, что, во-первых, нужно выяснить на этот счет мнение жителей города. А во-вторых, следует четко понимать, что предлагается вместо работы Гершбурга. Если есть альтернативный вариант, то его следует обсудить на Совете по культуре.

Фото из мастерской Андрея Коробцова