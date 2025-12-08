Вода цвета кофе и «голова Шварценеггера»: о чем рассказали губернатору в Мамоново

На прошлой неделе неделе, 4 декабря, губернатор Алексей Беспрозванных съездил в Ладушкин и Мамоново, где побывал в разных учреждениях и пообщался с населением. О том, как прошла встреча с ладушкинцами, читайте в материале «Старый дуб, мечты об озере и валежник». В Мамоново же жители рассказали главе региона, что в городе из кранов течет вода цвета кофе, попросили отремонтировать дороги и поменять памятник Герою Советского Союза Николаю Мамонову, который был установлен в 1975 году.

В Мамоново, как и в Ладушкине, Алексей Беспрозванных посетил ряд учреждений, в том числе больницу, а также предприятие по производству детского питания «Хипп». Но, пожалуй, самым значимым объектом в муниципалитете стал готовый на 99% физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем будет универсальный спортзал размером 42,5×25,5 м, залы для бокса, спортивной борьбы, тренажерный и танцевальный. Что интересно, ФОК построен за счет инвестора — резидента специального административного района (САР) на острове «Октябрьский» — международной компании «Адорабелла». Открытие запланировано на весну 2026 года.

Встреча с мамоновцами проходила в ДК, не так давно отремонтированном, причем весьма неплохо. За час общения местные жители смогли задать губернатору довольно большое количество вопросов. Мы выбрали те, что касаются многих.

Например, житель поселка Липовка, инвалид, рассказал, что ему трудно заготовить на зиму дрова, а они жизненно необходимы, потому что поселок не газифицирован. «Я к главе Мамоновского округа ходил, тот сказал, что поможет, но дело не продвигается. Можно как-то решить эту проблему?» — спросил он. «Конечно, можно!» — тут же заверил Беспрозванных. Глава местной администрации Андрей Семиков в свою очередь поспешил сообщить, что с дровами жителю Липовки уже помогли. «Эта — да, — подтвердил тот. — А как все-таки насчет газификации поселка?»

«На сегодняшний день муниципалитет газифицирован на 98 процентов, Липовка — единственный из более-менее крупных поселков (там десять домов), который остается пока без газа, — сообщил Семиков. — При этом почти во всех домах живут многодетные семьи. Мы пытались решить этот вопрос с „Калининградгазификацией“, но нам было отказано, потому что рядом нет необходимой инфраструктуры. В следующем году нам нужно разработать проект, пройти экспертизу и заявляться в программу на газификацию десяти домов».

«Деньги есть у вас на проект?» — поинтересовался губернатор. Глава округа ответил утвердительно. Также, по его словам, бюджет округа на 2026 год уже сформирован, он составит 429 млн рублей, из которых 93 — собственные доходы. Остальное — это субсидии, субвенции и дотации правительства Калининградской области. «Все наши проблемные вопросы, все наши предложения правительством были одобрены, поддержаны. И на следующий год нам выделяются средства на грунтовые дороги, тротуары, освещение, ремонт спортзала начальной школы и ремонт отделения в больнице», — отрапортовал глава.

И все же мамоновцы хотели большего. «Хочется видеть удобные, комфортные дороги», — призналась одна из жительниц. «Мне тоже хочется во всех муниципалитетах сделать все дороги, честно говорю», — сказал губернатор, но тут же признал, что бюджет ограничен. Поэтому в первую очередь планируется приводить в порядок дороги, которые ведут в детские сады, школы, социальные учреждения, дома культуры и так далее.

«Второй приоритет — критичные объекты, то есть такие дороги, где действительно проехать нельзя», — уточнил Беспрозванных. По его словам, глава муниципалитета, исходя из вышеназванных критериев, составляет список дорог, ремонт которых закладывается в бюджет. В 2026 году в Мамовском округе в программу ремонта попали три дороги. «Мы будем стараться, но я не могу вам обещать, что в один-два года сделаем все муниципальные дороги. Это просто невозможно», — заключил глава региона.

Следующий вопрос из зала касался спорта. Валерия Даровская сообщила, что она мастер спорта по легкой атлетике, отличник ГТО и рекордсмен. Однако в Мамоново она не может найти работу. И если бы в местной спортивной школе можно было открыть секцию легкой атлетики, тогда бы и вопрос с трудоустройством решился, и массовый спорт получил развитие. Идея Беспрозванных, похоже, понравилась. «Отличная инициатива! Обязательно надо помочь!» — обратился он к региональному министру спорта Наталье Ищенко. Обрадованная таким поворотам событий девушка уточнила, что она — тренер-преподаватель, бывший член сборной России по легкой атлетике. «Я тоже десять лет занимался легкой атлетикой», — проинформировал губернатор. Также девушка обратила внимание, что местный стадион находится в не самом лучшем состоянии — беговое покрытие поизносилось, и трибуны разваливаются. «Я чувствовал, что это будет следующий вопрос», — признался губернатор, после чего дал поручение подготовить смету.

У директора городского музея Дмитрия Шилова было к губернатору несколько вопросов. Один из них касался скульптуры Николая Мамонова, в честь, которого назван город.

«Я думаю, что выражу общее мнение жителей города. Это позор, когда Герой Советского Союза изображен в таком виде, — сказал он. — На местном сленге этот памятник называют „Голова Шварценеггера“». Слова эти действительно были поддержаны аплодисментами жителей. Беспрозванных поинтересовался, кто автор памятника. Монумент был изготовлен Израилом Гершбургом (1933-2018) в 1975 году. Это довольно известный мастер. Среди его работ «Памятный знак рыбакам — пионерам океанического лова», что стоит у спорткомплекса «Юность», несколько мемориалов на братских могилах советских воинов — на улице Комсомольской и в микрорайоне имени Александра Космодемьянского в Калининграде, в Гурьевске, Нестерове, поселке Добровольск Краснознаменского округа, ну и в Мамоново.

«Тогда, в середине 70-х, это, возможно, было новым явлением, — допустил Шилов. — Но сегодня получается, что Мамоново — единственный город, где Герой Советского Союза представлен в таком виде. Выросли целые поколения, которые не узнают Николая Васильевича на фотографии. Я считаю это неправильным». Губернатор в ответ сказал, что, во-первых, нужно выяснить на этот счет мнение жителей города. А во-вторых, следует четко понимать, что предлагается вместо работы Гершбурга. Если альтернативный вариант, то его следует обсудить на Совете по культуре. Шилов заверил, что известный скульптор Андрей Коробцов (среди его работ «Ржевский мемориал советскому солдату») готов взяться за новый памятник Николаю Мамонову.

Затронули мамоновцы и коммунальную тему. Так, старший по дому на улице Артиллерийской рассказал, что у них в квартирах очень сильно греют батареи. Приходится держать открытыми окна, двери подъездов, фактически отапливая улицу. Жители дома обращались с этим вопросом к местным властям, но те ничего не могут сделать, поскольку не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность организации, которая поставляет тепло. «Ознакомившись с рядом документов, мы, жители дома, сделали вывод, что тариф на тепловую энергию в нашем городе, скорее всего, завышен, и намного, — предположил старший по дому. — Возможность снижения тарифа есть, улучшить параметры теплоснабжения тоже можно, только этим необходимо заниматься». Губернатор пообещал создать комиссию, которая должна разобраться в этой ситуации.

Как и в Ладушкине, в Мамоново пожаловались на плохое качество воды. Один из жителей сообщил, что в течение как минимум восьми лет из кранов часто идет «рыженькая» жидкость, а порой она и вовсе цвета кофе. Стирать в такой воде нельзя, бельё иногда приходится просто выбрасывать. Беспрозванных спросил, на какой именно улице сложилась такая ситуация. Зал заверил губернатора, что подобное творится практически везде в городе. «Нам нужно оказать помощь в замене водопровода в северной части города, — попросила одна из жительниц муниципалитета. — На окраинах живет много людей».

Губернатор сообщил, что во всех муниципалитетах ему жалуются на плохое качество воды. «Вы знаете, что у нас федеральная программа, по которой мы раньше работали, уже прекратила действовать, — сказал он. — Поэтому я уже дал поручение к бюджету следующего года подготовить региональную программу по чистой воде, по тем критичным моментам, которые сегодня в каждом муниципалитете есть». Вопрос, по его мнению, надо решать системно.

Студентка БФУ им. Канта Ксения Василевская обратила внимание губернатора на то, что в Мамоново невозможно получить среднее специальное образование. Был колледж механотроники и пищевой индустрии, да закрылся. «Нельзя ли открыть в городе какое-нибудь среднее специальное ученое заведение?» — поинтересовалась Ксения. Беспрозванных никаких обещаний давать не стал, но пообещал подумать на этим. В частности, он выдвинул идею открыть колледж, связанный с туризмом.

Военный пенсионер Евгений Петрович поднял еще одну проблему. В Мамоново есть небольшой мост, под которым раньше проходила железная дорога. Рельсы данным-давно разобраны, мост стремительно ветшает, а сделать с этим ничего нельзя. «Железная дорога, которой этот мост принадлежит, не разрешает его ремонтировать, — рассказал мамоновец. — Снести его тоже нельзя. Якобы под ним находится путь. Хотя пути нет уже лет, наверное, двадцать. И что теперь? Будем ждать до тех пор, пока школьный автобус свалится с разбитого моста и погибнут наши дети?!» «Действительно, странная ситуация какая-то», — согласился губернатор.

Другой местный житель рассказал, что часто по работе бывает в приграничных городах — Советске, Багратионовске и Мамоново. «На Советск смотреть без слез просто невозможно, — поделился он своими наблюдениями. — Багратионовск получше, Мамоново занимает в этой тройке лидирующую позицию». При этом, по его мнению, с историческими достопримечательностями в городе и его окрестностях негусто. Даже наличие руин самого первого построенного крестоносцами на территории Восточной Пруссии замка Бальга ситуацию, убежден он, не спасает. «Совсем недавно Бальгу огородили ленточкой, и вход теперь туда платный, — сообщил мужчина. — Туристы туда ездят, но как таковых улучшений этой территории нет. Её расчистили, но смотреть там особо не на что. Почему бы нам не пойти по пути наших соседей, не попробовать восстанавливать некоторые объекты?» В частности, он предложил воссоздать стоявшую некогда в Мамоново кирху, от которой остался один остов. И также высказал мысль, что раньше в нашу область влюблялись, потому что она обладала изюминкой. «А сейчас, мягко говоря, она скатывается под каток шаблонности», — заключил житель.

Губернатор спросил, откуда мужчина родом. Тот ответил, что из Калининграда. «Вот так всегда бывает, — отреагировал глава региона. — Я это к тому, что, когда разговариваешь с приезжими, они все говорят, что Калининград — это просто изюминка. Почему? Потому что он отличается и расположением, и своей архитектурой, и своим климатом, своей красотой от других регионов России. Я это могу подтвердить, потому что уже два года живу и работаю в Калининградской области. И хочу сказать, что у нас на самом деле очень хорошо. Я в пяти-шести регионах до этого жил. Уверяю вас: Калининградская область — это один из самых лучших регионов страны». Беспрозванных вызвался лично показать молодому человеку, куда можно съездить, чтобы увидеть восстановленные объекты культурного наследия. «У нас сейчас есть программа к 80-летию Калининградской области, и мы как раз формируем предложения, идеи, что может быть объектами инфраструктурными и культурного наследия, и объектами памяти, которые в эту программу могут войти», — напомнил губернатор и попросил выдвинуть конкретные предложения.

Они не заставили себя ждать. Один из присутствующих в зале тут же обратил внимание на упоминавшийся уже поселок Липовка, где, по его мнению, находилось капище пруссов. «Туда очень много кто приезжает — писатели-фантасты, кого там только нет, — заверил он. — У меня просто земля там рядом, я знаю, о чем говорю». Житель округа уверен, что территорию эту можно обустроить, создав привлекательный для туристов объект. При этом больших вложений это не потребует — несколько деревянных домов, частокол. Все это может обойтись в 10-15 миллионов рублей. «Это я как инженер-строитель говорю», — уточнил мужчина. «Я с большим удовольствием в следующий раз туда заеду», — пообещал Алексей Беспрозванных. По его словам, туризм остается важным направлением региональной экономики. «Сейчас к нам в год приезжает почти 2,5 миллиона туристов, — сообщил он. — Это почти 4% внутреннего регионального продукта. В день, в пик сезона, у нас до 85 самолетов прилетают. Где еще такое возможно? Конечно, основная точка притяжения — прибрежная зона, но мы видим, что потоки уже перемещаются на восток области».

При этом Беспрозванных призвал руководство муниципалитета не забывать о других отраслях — «создавать рабочие места и вовлекать сюда новые небольшие предприятия».

В конце встречи был поднят вопрос об озере в Мамоново, которое, как сообщила одна из местных жительниц, зарастает и превращается в болото. Есть лодочная станция, но по озеру уже не поплаваешь. Губернатор сказал, что надо готовить проект и подавать его в федеральную программу реконструкции водоема и территории вокруг него. «Спасибо», — поспешила поблагодарить главу региона жительница Мамоново. «Пока не за что, — ответил губернатор. — Вот когда искупаемся...» «Да уж — искупаемся, — засмущалась собеседница. — Хотя бы рыбку половим...» Губернатор согласился с тем, что это тоже было бы неплохо.

Текст: Ольга Саяпина, фото: автора и с сайта www.prussia39.ru