Проект «Центра адаптивного спорта» доверили компании, ранее нарушавшей сроки

Контракт на разработку проектной и рабочей документации для строительства «Центра адаптивного спорта» на ул. Энергетиков в Калининграде заключили с компанией «Асгард» из Кургана. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Участие в торгах принимали шесть компаний. ООО «Асгард» снизило стоимость работ с 44,4 до 26,2 млн рублей. Контракт с компанией заключили 8 декабря. Исполнить его необходимо до конца 2026 года.

Ранее компания «Асгард» не раз нарушала сроки разработки проектной документации, в том числе для улиц Закатной и Орудийной.

В 2017 году власти региона рассказали о намерении создать единый центр адаптивных видов спорта. Проект планировали реализовать путём реорганизации системы управления спортивными учреждениями для инвалидов. На базе спортивного клуба инвалидов и спортшколы олимпийского резерва должна была появиться одна крупная структура.

О том, что центр адаптивного спорта хотят построить на ул. Энергетиков, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко сообщила в июне 2023 года.

Как уточняла ранее Елена Дятлова, на ул. Энергетиков есть порядка десяти гектаров земли, которые находятся в областной собственности под строительство центра адаптивных видов спорта. В центре планируют разместить 50-метровый бассейн с детской ванной и легкоатлетический манеж. Задача учреждения — привлечь к адаптивной физической культуре и спорту людей с инвалидностью.