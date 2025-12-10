Проект «Центра адаптивного спорта» доверили компании, ранее нарушавшей сроки

Все новости по теме: Госзакупки
Проект «Центра адаптивного спорта» доверили компании, ранее нарушавшей сроки

Контракт на разработку проектной и рабочей документации для строительства «Центра адаптивного спорта» на ул. Энергетиков в Калининграде заключили с компанией «Асгард» из Кургана. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Участие в торгах принимали шесть компаний. ООО «Асгард» снизило стоимость работ с 44,4 до 26,2 млн рублей. Контракт с компанией заключили 8 декабря. Исполнить его необходимо до конца 2026 года.

Ранее компания «Асгард» не раз нарушала сроки разработки проектной документации, в том числе для улиц Закатной и Орудийной.

В 2017 году власти региона рассказали о намерении создать единый центр адаптивных видов спорта. Проект планировали реализовать путём реорганизации системы управления спортивными учреждениями для инвалидов. На базе спортивного клуба инвалидов и спортшколы олимпийского резерва должна была появиться одна крупная структура.

О том, что центр адаптивного спорта хотят построить на ул. Энергетиков, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко сообщила в июне 2023 года.

Как уточняла ранее Елена Дятлова, на ул. Энергетиков есть порядка десяти гектаров земли, которые находятся в областной собственности под строительство центра адаптивных видов спорта. В центре планируют разместить 50-метровый бассейн с детской ванной и легкоатлетический манеж. Задача учреждения — привлечь к адаптивной физической культуре и спорту людей с инвалидностью.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter