Власти вводят выплату в 10 000 руб. на новорожденного всем семьям

В Калининградской области планируют ввести единовременное пособие в размере 10 тыс. руб. на каждого новорожденного без учета дохода и имущества семьи, которые регулировались критерием нуждаемости. Об этом 10 декабря на заседании комитета по соцполитике Заксобрания сообщила замминистра регионального минсоца Виолетта Лёвина. Депутаты из профильного комитета одобрили законопроект в двух чтениях.

«Принято решение о введении дополнительной разовой меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение товаров, средств уходов и продуктов питания без применения критериев нуждаемости в размере 10 000 руб. на каждого новорожденного ребенка в 2026-2028 годах взамен единовременного пособия при рождении ребенка», — отметила замминистр.

Ранее Лёвина сообщила, что в 2024 году из 7 544 новорожденных пособие получили всего 159 семей, а с января по сентябрь 2025 года — лишь 38, что свидетельствовало о неэффективной мере социальной поддержки.

Законопроект, который вводил критерий нуждаемости для региональной выплаты молодым матерям, депутаты Облдумы одобрили в 2016 году. Тогда предполагалось, что пособие будут получать только семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Позже был утвержден Социальный кодекс области, закрепивший эту норму.

До этого региональное единовременное пособие при рождении ребенка полагалось всем молодым семьям, независимо от уровня доходов.