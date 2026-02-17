Минпросвещения: в школах появится обязательная программа «Обучение служением»

Минпросвещения: в школах появится обязательная программа «Обучение служением»

С сентября 2026 года в обязательный школьный предмет «индивидуальный проект» планируют включить программу «Обучение служением. Первые», в рамках которой ученики должны решать социальные задачи некоммерческих организаций, государства и социального бизнеса. Предполагается, что программа поможет школьникам раскрыть свой потенциал в общественных проектах, пишет РБК со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«Современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Программа „Обучение служением. Первые“ усилит именно эту составляющую. Она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению», — говорится в заявлении министра. Раньше эта программа была доступна в рамках внеурочной деятельности, но теперь школы смогут внедрять её в учебную программу 10–11-х классов.

В рамках предмета «индивидуальный проект» ученики старшей школы должны провести исследовательскую или творческую работу под руководством учителя, а затем защитить её.

Программа «Обучение служением. Первые» стартовала в 2024 году. На проекты выделяют от 70 до 140 часов, в среднем проект выполняется в течение одного или двух лет. Программу реализует платформа «Добро.рф» вместе с «Движением первых» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодёжи.

Участвуя в программе «Обучение служением», школьники из Нижнего Новгорода помогали пожилым людям освоить использование смартфонов, а десятиклассницы школы в Ханты-Мансийске по заказу общественной организации «СборХМ» создали блокнот с биографиями местных жителей, которые стали участниками военной операции.

За успешную реализацию проектов в рамках программы участники получают до 25 волонтёрских часов на платформе «Добро.рф». В будущем их можно использовать, чтобы получить дополнительные баллы к ЕГЭ, баллы также дают преимущество при получении грантов, стипендий и при трудоустройстве, сказал председатель комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель «Добро.рф» Артём Метелев. В зависимости от вуза за волонтёрство можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов.

По данным Минпросвещения, в сентябре 2025 года к программе «Обучение служением. Первые» присоединились 1,6 тыс. школ и 192 учреждения среднего профессионального образования в 30 пилотных регионах России. По мнению Метелева, перевод программы в обязательный учебный предмет поможет вовлечь больше людей в помощь некоммерческим организациям и фондам.

