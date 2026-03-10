Минфин Калининградской области изменил правила закупок после предупреждения ФАС

Министерство финансов Калининградской области сократило основания для закупок у единственного поставщика после предупреждения регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщается на сайте УФАС.

Как уточнили в службе, 5 декабря 2025 года УФАС выдало предупреждение о необходимости внести изменения в типовое положение о закупке товаров, работ и услуг для государственных бюджетных и автономных учреждений, а также государственных унитарных предприятий региона. Документ был утверждён приказом министерства от 20 марта 2024 года № 59. Корректировки же направлены на сокращение практики заключения контрактов с единственным поставщиком без проведения конкурентных процедур.

«Из 54 предусмотренных ранее оснований для закупки у единственного поставщика исключены или уточнены 23 позиции. В их числе — возможность заключения договоров с единственным поставщиком для оказания услуг по поверке и техническому обслуживанию приборов учета, закупки программного обеспечения, для проведения Всероссийского образовательного форума „ШУМ“. Принятые изменения направлены на развитие конкуренции, повышение прозрачности закупочных процедур и более эффективное использование бюджетных средств», — отметили в УФАС.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении министра молодежной политики области Анны Мусевич, её супруга Никиты Мусевич и калининградского предпринимателя. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Как полагает следствие, под видом исполнения договора поставки мебели для организации Молодёжного образовательно-досугового центра в посёлке Донское Светлогорского городского округа произошло хищение денежных средств, принадлежащих федеральному агентству по делам молодёжи. Стоимость услуг поставки мебели была завышена на 9 511 898 рублей, которые были присвоены обвиняемыми. Общая сумма по договору о поставке мебели для организации Центра составила 42 127 460 рублей.

Центральный районный суд Калининграда по ходатайству следствия заключил под стражу Анну Мусевич до 26 марта. Супругу Анны Мусевич, а также третьему обвиняемому по уголовному делу о мошенничестве — учредителю и фактическому руководителю фирмы-поставщика мебели в Молодежный образовательно-досуговый центр — суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок — до 24 апреля. В удовлетворении ходатайства следователя о взятии под стражу — отказано.

