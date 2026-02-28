В суде уточнили причину задержания министра молодежной политики области

Продолжение: Министра молодежной политики Калининградской области заключили под стражу
Все новости по теме: Чиновники
В суде уточнили причину задержания министра молодежной политики области

В субботу, 28 февраля в Центральном районном суде Калининграда назначат меру пресечения в отношении троих местных жителей, среди которых министр молодежной политики региона Анна Мусевич. Следствие настаивает на заключении фигурантов под стражу. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда.

Уголовное дело было возбуждено накануне. Анна Мусевич, ее супруг и еще один фигурант — калининградский предприниматель —обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Как полагает следствие, под видом исполнения договора поставки мебели для организации Молодёжного образовательно-досугового центра в посёлке Донское Светлогорского городского округа произошло хищение денежных средств, принадлежащих федеральному агентству по делам молодёжи. Стоимость услуг поставки мебели была завышена на 9 511 898 рублей, которые были присвоены обвиняемыми. Общая сумма по договору о поставке мебели для организации Центра составила 42 127 460 рублей.

В обоснование своего ходатайства в отношении Анны Мусевич, которая занимает пост министра, следователь указал на тяжесть преступления, которое ей вменяется, а также что обвиняемая имеет высокий уровень дохода и заграничный паспорт. В совокупности эти обстоятельства могут позволить ей покинуть территорию Калининградской области.Кроме того, в силу занимаемой должности Анна Мусевич имеет множество связей, и следователь не исключает, что их она может использовать их для воспрепятстсвования расследованию. Помимо этого, при задержании женщина вела себя вызывающе, не починилось законным указанием следователя, а также произвела телефонные звонки предполагаемым соучастникам преступления.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter