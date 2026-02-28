В суде уточнили причину задержания министра молодежной политики области

В субботу, 28 февраля в Центральном районном суде Калининграда назначат меру пресечения в отношении троих местных жителей, среди которых министр молодежной политики региона Анна Мусевич. Следствие настаивает на заключении фигурантов под стражу. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда.

Уголовное дело было возбуждено накануне. Анна Мусевич, ее супруг и еще один фигурант — калининградский предприниматель —обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Как полагает следствие, под видом исполнения договора поставки мебели для организации Молодёжного образовательно-досугового центра в посёлке Донское Светлогорского городского округа произошло хищение денежных средств, принадлежащих федеральному агентству по делам молодёжи. Стоимость услуг поставки мебели была завышена на 9 511 898 рублей, которые были присвоены обвиняемыми. Общая сумма по договору о поставке мебели для организации Центра составила 42 127 460 рублей.

В обоснование своего ходатайства в отношении Анны Мусевич, которая занимает пост министра, следователь указал на тяжесть преступления, которое ей вменяется, а также что обвиняемая имеет высокий уровень дохода и заграничный паспорт. В совокупности эти обстоятельства могут позволить ей покинуть территорию Калининградской области.Кроме того, в силу занимаемой должности Анна Мусевич имеет множество связей, и следователь не исключает, что их она может использовать их для воспрепятстсвования расследованию. Помимо этого, при задержании женщина вела себя вызывающе, не починилось законным указанием следователя, а также произвела телефонные звонки предполагаемым соучастникам преступления.