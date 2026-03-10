В Пионерском в пользу упавшего с качелей ребенка взыскали компенсацию в 300 тысяч

В Пионерском по иску прокуратуры взыскана компенсация морального вреда в пользу ребенка, упавшего с качели на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В июле 2025 года на детской игровой площадке в Пионерском 12-летняя девочка упала с качели. В результате падения она получила компрессионный перелом позвоночника и другие травмы. Межрайонный прокурор обратился в суд с иском в интересах ребенка о взыскании с МБУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» Пионерского городского округа компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В пионерском МБУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» уточнили, что компенсация была выплачена в рамках мирового соглашения.