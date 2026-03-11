Онкологическому отделению ДОБ пообещали «серьёзный ремонт»

В онкологическом отделении Детской областной больницы планируют провести ремонт. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём канале в МАХ.

«Занимаемся обновлением нашей Детской областной больницы. Приведём в порядок онкологическое отделение на 30 мест. Ему давно требовался серьёзный ремонт. Не так давно заходил проведать ребят», — говорится в сообщении.

Для проведения работ необходимо разработать проектно-сметную документацию. «Подписал необходимое распоряжение, чтобы специалисты могли начать работу, выходить на торги. После этого перейдём уже к самой реконструкции. Всё должно быть сделано с заботой о детях, чтобы помогать им быстрее выздоравливать», — добавил глава региона.

В 2025 году областной ФКР неоднократно искал подрядчика для проведения капитального ремонта комплекса зданий Детской областной больницы за 11,2 млн рублей. На участие в торгах не было подано ни одной заявки.