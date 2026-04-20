На проект реконструкции онкологического отделения ДОБ выделяют 7,5 млн рублей

На разработку проектной и рабочей документации реконструкции онкологического отделения Детской областной больницы выделяют 7,5 млн рублей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится само учреждение. Объём финансового обеспечения — 7 529 572 рубля. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В марте губернатор Алексей Беспрозванных обещал отделению «серьёзный ремонт».

«Занимаемся обновлением нашей Детской областной больницы. Приведём в порядок онкологическое отделение на 30 мест. Ему давно требовался серьёзный ремонт. Не так давно заходил проведать ребят», — написал тогда глава региона в соцсетях.

В 2025 году областной ФКР неоднократно искал подрядчика для проведения капитального ремонта комплекса зданий Детской областной больницы за 11,2 млн рублей. На участие в торгах не было подано ни одной заявки.

