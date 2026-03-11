Облвласти решили компенсировать расходы на твердое топливо участникам СВО

В Калининградской области ввели новую меру соцподдержки в виде компенсации расходов на приобретение твердого топлива участникам СВО в 2026-2028 годах. Соответствующее постановление за подписью губернатора Алексей Беспрозванных размещено на портале официально опубликованных правовых актов.

Компенсация предоставляется на одно помещение, в котором участник СВО зарегистрирован по месту жительства или пребывания в Калининградской области. Размер выплаты составляет 50 % от стоимости купленного топлива в пределах норм, установленных органами местного самоуправления муниципальных образований региона.

Обратиться за компенсацией может как сам участник СВО, так и проживающие вместе с ним члены семьи: супруга, родители или дети. Заявление можно подать в Центре социальной поддержки населения. Как обещают власти, позднее такая возможность появится в МФЦ или на портале «Госуслуги». Необходимо также предоставить оригиналы документов, подтверждающих покупку в 2026-2028 годах твердого топлива и оплату транспортных услуг для его доставки. Получить компенсацию можно как общей суммой за год, так и частями.

«В областном бюджете 2026 года предусмотрели на выплату 10 млн рублей, финансирование, при необходимости, увеличим», — отметил Беспрозванных.

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Напомним, что участники СВО также могут оформить компенсацию расходов на газификацию жилого помещения в многоквартирном доме. Размер поддержки зависит от фактических расходов заявителя, но не более 113 400 рублей.