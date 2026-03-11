Суд обязал «Балтптицепром» обеспечить очистку сточных вод, сбрасываемых в Граевку

Суд обязал «Балтптицепром» обеспечить очистку сточных вод, сбрасываемых в Граевку
Фото: Природоохранная прокуратура Калининградской области
Продолжение: От «Балтптицепрома» требуют обеспечить очистку сточных вод, сбрасываемых в Граевку
По иску природоохранного прокурора суд обязал предприятие «Балтптицепром» обеспечить очистку сточных вод в реку Граевку в районе пос. Люблино Светловского городского округа до установленных нормативов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

«Установлено, что ООО ТПК „Балтптицепром“ осуществляет сброс загрязненных сточных вод в реку Граевка в районе пос. Люблино Светловского городского округа с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ при отсутствии решения о предоставлении водного объекта в пользование. По иску прокуратуры суд возложил обязанность на предприятие обеспечить очистку сточных вод до установленных нормативов. Исполнение решения суда на контроле надзорного ведомства», — говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий руководства ООО «ТПК «Балтптицепром» не удалось.

Напомним, в апреле 2025 года Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора требовало от ООО «ТПК Балтптицепром» возместить свыше 1 млрд 270 млн рублей вреда, причиненного сбросом неочищенных стоков реке Граевке. В контрольном ведомстве уточнялось, что в сточных водах были установлены превышения по ряду показателей, среди которых сухой остаток, хлорид-ион, жиры, нефтепродукты, железо и ряд других.

В самой компании поясняли, что получали претензионное письмо от Управления о возмещении вреда в добровольном порядке — оно изучалось юристами и руководителями компании.

10 июня 2025 года природоохранная прокуратура вновь сообщила о проведении проверки по информации о загрязнении реки Граевки на территории Светловского городского округа. Поводом послужила информация в СМИ.

В конце июня природоохранная прокуратура в судебном порядке требовало устранить нарушения законодательства при сбросе сточных вод в реку Граевку в районе пос. Люблино Светловского городского округа.


