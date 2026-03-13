В Калининградской области планируют провести рейды против пьяных водителей

В Калининградской области с 13 по 16 марта пройдут усиленные рейды по выявлению водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Проверки будут проходить на дорогах региона в течение нескольких дней. Их цель — пресечение нарушений, связанных с нетрезвым вождением.

В ведомстве напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения может повлечь как административную, так и уголовную ответственность, а также привести к тяжелым последствиям на дороге.

«Последствия нетрезвого вождения могут закончиться не только административной или уголовной ответственностью, но и непоправимыми последствиями для жизни и здоровья. Берегите свою и чужие жизни. Если выпили, ограничьтесь ролью пассажира или пешехода. Выбирайте такси или общественный транспорт», — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в Госавтоинспекции попросили жителей региона сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для окружающих. Сделать это можно по номеру экстренных служб 112 или телефону 552-811.