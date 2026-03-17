В Гусеве планируют создать мурал, посвящённый первым переселенцам

Дом №4 на ул. Станционной в Гусеве. Изображение: скриншот «Яндекс Панорам» (2024 г.)
Администрация Гусевского городского округа готовится к поиску подрядчика для создания авторского мурала, посвящённого первым переселенцам, приехавшим в область. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Работы необходимо провести на фасаде здания по адресу: ул. Станционная, 4. На создание мурала власти готовы потратить до 314 855 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В 2025 году проект обустройства сквера «Первые переселенцы в Калининградскую область. Гусев (Гумбинен). Август 1946 года» вошёл в число победителей конкурса «Создание условий для отдыха и рекреации на территории муниципальных образований Калининградской области» регионального минкульта. На поставку и установку малых архитектурных форм в сквере выделяют 1 980 744 рубля. На эти средства планируют закупить по четыре скамьи, информационных стенда и урны, два парклета и одну велопарковку.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



