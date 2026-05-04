Беспрозванных предложил информировать туристов о востоке области сразу с самолёта

Туристические потоки в Калининградской области необходимо распределять между приморскими городами и восточными муниципалитетами. Такое мнение высказал губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании областного правительства в понедельник, 4 мая.

«Нужно вести распределение потоков туристических не только на приморские муниципалитеты, но и на восток. Туристы повезут деньги непосредственно в эти муниципалитеты. Обязательно это нужно делать, уже где-то, может быть, с самолёта, с поезда информацию доводить до гостей, какие у нас именно на востоке объекты», — предложил глава региона.

«Основное количество достопримечательностей сосредоточено у нас как раз-таки на востоке области, а не на побережье», — отметил Андрей Ермак. На поддержку восточных муниципалитетов, по его словам, направлена программа «Создание условий для отдыха и рекреации на территории муниципальных образований Калининградской области». В числе интересных проектов министр выделил обустройство сквера «Первые переселенцы в Калининградскую область. Гусев (Гумбинен). Август 1946 года». Открыть его власти рассчитывают в конце августа.

В 2025 году проект обустройства сквера в Гусеве вошёл в число победителей конкурса «Создание условий для отдыха и рекреации на территории муниципальных образований Калининградской области» регионального минкульта. На поставку и установку малых архитектурных форм в сквере выделяют 1 980 744 рубля. На эти средства необходимо закупить по четыре скамьи, информационных стенда и урны, два парклета и одну велопарковку. Кроме того, в Гусеве планируют создать мурал, посвящённый первым переселенцам.